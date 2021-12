El municipio gallego de O Carballiño se parará mañana para recibir al Valencia. Los vecinos están entregados a la causa y el Arenteiro está dispuesto a ofrecerle un partido vibrante. Renan Zanelli, máximo goleador y jugador con más bagaje del equipo, atiende a SUPER y avisa de que puede ser un partido ‘trampa’ para los de Bordalás.

¿Cómo está el ambiente en el pueblo de cara a este partido?

En dos horas se acabaron las 1.700 entradas. Es una locura, la gente está muy ansiosa, enviando mensajes y están viviendo el partido ya. Te paran en la calle… Puede ser algo grande

¿Qué supone para el pueblo la visita del Valencia CF?

Es histórico. A la gente le gusta mucho el fútbol, va al estadio… Pero que venga un equipo de tradición, un clásico como el Valencia es un acontecimiento muy grande para el pueblo.

¿Para vosotros está siendo una semana normal o estáis cambiando el modo de preparar el partido?

Para nosotros está siendo igual. Mañana tenemos informe del Valencia, para ver cómo juega, sus puntos fuertes, los débiles, sus individualidades… Como todas las semanas.

¿Estáis nerviosos o sentís que tenéis mucho que ganar y poco que perder?

En Liga no vamos muy bien y tenemos esa sensación de que hacemos muy bien las cosas y no estamos ganando, pero lo bueno es que tenemos la sensación de que podemos, que tenemos equipo para seguir evolucionando. El vestuario ha cambiado el chip para pensar solo en el Valencia.

¿Vais a plantear un partido de presión alta y tratar de hacer lo que hacéis normalmente o a a cambiar vuestro planteamiento?

No creo que cambiemos mucho nuestro plan de partido. Jugamos en casa y allí tenemos nuestra esencia, la manera que nosotros jugamos. Hay que controlar los tiempos del partido, eso sí, si quieres presionar muy alto hay que estar atento para que no te ganen la espalda, para no hacer una presión mal hecha porque también te pueden castigar.

¿Cómo crees que podéis hacer daño al Valencia?

Primero hay que tener personalidad para jugar. Es un equipo de Primera, pero tenemos que tener confianza en lo que hacemos y lo que entrenamos. En el equipo hay confianza.

¿Qué tiene que temer el Valencia de vosotros?

Somos un equipo muy intenso, muy agresivo, con tramos de presión alta… Y esto no es el campo que ellos están acostumbrados a jugar, es diferente, la gente va a estar apoyando.

¿Hasta qué punto le puede afectar al Valencia jugar en un campo distinto?

Creo que mucho. Para nosotros es más fácil ir a un campo como Mestalla que para ellos venir aquí. Aquí el bote es diferente, la pisada de la pelota también, el balón parado…

¿Qué cosas del Valencia crees que tenéis que vigilar?

Mañana es el entreno táctico de la semana, vemos los vídeos… Yo fui a ver el partido en Balaídos con un amigo y me fijé en algunos futbolistas. Me gusto el ‘10’, Soler, también Maxi Gómez que lo vi muy fuerte. Me gustó la defensa, fuerte y sólida y que falla poco. Estos jugadores de Primera División cometen pocos errores… Pero si los cometen el jueves tendremos que aprovecharlos.

Por cierto, en la anterior eliminatoria el Valencia envío camisetas a los jugadores del Utrillas por las restricciones del COVID. ¿Habéis hecho lo mismo vosotros?

En mi caso no. Yo no quiero saber nada más allá del partido. Cuando empatamos o perdemos me voy enfadado… Aunque tener la camiseta sería muy bonito, un gran recuerdo, aunque también lo tienes de haber jugado la Copa, pasado rondas…

Vuestro objetivo principal es ganar

La presión es para ellos, que son de Primera División. Nosotros vamos a competir a muerte y al final en el centro del campo somos once contra once. Hay que ser ambiciosos y sacar lo máximo posible al partido.

En cuanto a tu historia personal… Has jugado en Holanda… ¿Qué te ha llevado a Arenteiro?

Jugué dos años en el Willem II, primer año en segunda y luego ascendimos. Me fui a Brasil a Primera División aunque perdimos la final contra el Santos del torneo Paulista, que es muy importante aquí… Luego iba a ir a la Serie C en Italia, que tenía una oferta, pero no salió. Tenía un amigo en España con el que había jugado en Brasil y me dijo que me viniese y para no estar parado fui, aunque era Tercera División. En Brasil conoces a los equipos de Primera y unos pocos de segunda, pero no sabía cómo estaban estructuradas aquí las categorías y cuando llegué y firmé me dijeron que era la cuarta, pero me acabé quedando para no estar parado y jugar. Fui a un equipo de Ourense después y ya me vine para el Arenteiro.

Has jugado contra equipos como el Olympique o el Saint Ettiene ¿Te sientes con la responsabilidad de ser el líder de tu equipo?

Sí. Yo sé el peso que tengo en el equipo y lo que quiero es ayudar siempre. A todos los compañeros y a los más jóvenes. Estamos siempre para sumar y lo que yo hago es explicar mis vivencias, trasladar la experiencia que yo tengo para que la gente joven llegue lo más arriba posible. Y también a nivel personal trabajo para seguir creciendo y evolucionando.

He visto que eres el máximo goleador jugando como centrocampista ¿Cómo te defines como futbolista?

Soy un ‘8’. Me gusta llegar, ejercer como el famoso ‘box to box’, me gusta defender y atacar. Tengo llegada desde fuera del área y cuando uno llega de segunda línea tiene ese factor sorpresa para las defensas, es muy complicado de defender. Hay temporadas en las que te llegan más situaciones y otras que menos, pero esta está siendo buena.

Te vas a quedar con las ganas de jugar contra otro jugador brasileño como Paulista…

Así es. Aunque también está Marcos André, un muy buen jugador. Pero claro que le voy a saludar, como a cada compatriota con el que juego.

¿Qué mensaje le mandarías a vuestra afición de cara a un partido contra un rival como el Valencia que es favorito y qué se va a encontrar el equipo de Bordalás?

Va a ser un ambiente de mucho ruido, la gente vive mucho el fútbol y estos partidos yo creo que más porque es algo histórico. Yo no tengo que decirles nada porque lo sé. Sé que van a estar con nosotros porque siempre lo están, también en Liga. Esta vez no será diferente. Es un campo pequeño y complicado jugar aquí.

O sea que igual se encuentra una trampa…

Sí. No voy a dar mucho spoiler, pero no va a ser fácil. Va a ser un partido para la gente y puede ser un acontecimiento histórico.