El presidente de l'Agrupació de Penyes del Valencia CF Fede Sagreras es uno de los once accionistas que está participando en la Junta de Accionistas del Valencia CF. Este ha sido su discurso a Peter Lim y Anil Murthy en representación de miles de peñistas:

"Buenos días, soy Fede Sagreras, presidente de la Agrupació de Penyes Valencianistes. Hoy en esta asamblea, represento a 233 accionistas que poseen 6.024 acciones, a 350 peñas con más de 20.000 peñistas, a mi mismo como accionista también, y a muchos otros accionistas que por diversos motivos no han podido delegar sus acciones antes del día 11.

La mayoría de ellos sr. Anil, podrían estar hoy aquí, en esta Asamblea si el máximo accionista (Peter Lim), representado por usted, no hubiera IMPUESTO qué para poder asistir a la asamblea, tuviéramos que venir con 3.598 acciones, dejando bien claro que los verdaderos accionistas por sentimiento, importamos poco o nada, y un día como hoy, en este foro que debería ser el lugar donde pudieran expresarse, se les ha quitado ese derecho. En cambio, como podemos comprobar, somos 12 presentes más o menos.

Las personas que me han precedido, ya le han dicho o hecho posiblemente todas las preguntas que se hace la afición, pero quiero que conste en acta lo que les tengo que decir.

Se les ha acabado el poco crédito que tenían ustedes (tan solo lo tuvieron en el 2014 con su llegada cargada de promesas, ah y usted ni estaba ni se le esperaba) y se les ha acabado tanto en esta ciudad, como en la comunidad valenciana, así como en este país y en todos los países donde haya un aficionado valencianista, hasta incluso diría que también donde no los hay.

Sr. Anil, incluso las personas a las que no les gusta el fútbol, no creen en ustedes, han tenido 7 años para cumplir todo lo que prometieron y que eran obligaciones, venta de Mestalla, comenzar el Nuevo Estadio, hacer del Valencia C.F. un referente nacional e internacional (mire ve, eso lo han conseguido, pero ese referente lo somos en despropósitos) y muchas otras que tampoco han cumplido, usted es la imagen del Valencia por los palcos que visita (nada que ver con la buena imagen que dejo su antecesora la señora Lay Hoon), y me permito decirle que prácticamente todas las aficiones de España le han visto comportarse en nuestro palco con acciones menospreciando a LA AFICIÓN, tanto a usted como a algún otro directivo (Afición, a la cual debería respetar y honrar por el cargo que ostenta y por lo que la masa social representa), imagen que en otros Estadios con su forma de estar, no es la más indicada para un presidente de un club que quiero recordarle que tiene casi 103 años, en el que están ustedes tan solo 7 años, que por cierto serán recordados como de los más lamentables sino son los que más.

Mire SR. Anil, los pocos que le sonríen, que van a verle o que dicen que ustedes gestionan bien, esas personas que usted cree que están a su lado, lo están por un interés material y sabe usted?... El día que usted no esté y el máximo accionista sea otra entidad o persona, ustedes pasarán al olvido por parte de esas personas, además para todo el valencianismo y los valencianos, será el día que nuestro Valencia haya superado su COVID particular, todos esperamos ese día con gran ilusión, si después de irse ustedes, hay que tratar a nuestro club para que recupere su salud, lo haremos, sea donde sea que estemos y le digo más, esta gente a la que ustedes no hacen aprecio, les acabamos de dar una enorme lección el pasado sábado 11 y día a día se la vamos a seguir dando.

Cree que porque usted........ si usted, nos mantenga al margen de todo lo referente al Valencia, redes sociales en las cuales no nos dejan participar (acto muy democrático por su parte), peñas a las cuales condiciona a una foto para darles unas entradas cuando el equipo visita su ciudad, peñas y peñistas

Sr. Anil que tienen un sentimiento que usted nunca entenderá, un corazón desde pequeños con el escudo de nuestro club y unas ganas enormes de que deportivamente estemos donde merecemos........ cree que por ello va a silenciarnos? Va a pararnos?, pues esta muy equivocado, seguimos en nuestro camino de conseguir que dejen esta ciudad y este gran club.......... Que ustedes nunca han sabido o querido entender y sobre todo QUERER.

Para ir finalizando, no voy a pedirle nada en especial porque lo hice en su momento y el caso que nos hizo fue quitarnos todo lo que las peñas tenían con el club casi incluso antes de que usted naciera, así que tampoco lo va a entender.

Si que le voy a pedir algo que todos queremos, primero que el Sr. Peter Lim se de cuenta de que usted no sirve como presidente del Valencia C.F ni como presidente de ningún otro club, y sí que nos gustaría que el Sr. Lim, se retire del Valencia C.F. tranquilamente y haciendo felices a infinidad de personas, pero vamos que si sigue en su empeño de no irse, le vuelvo a pedir lo que ya hicimos la mayoría de las peñas tras nuestra asamblea general extraordinaria en septiembre del 2020, que cambie su gestión deportiva, social y económica de nuestro Valencia, porque él puede ser el máximo accionista pero nuncaserá el dueño de este gran club al cual pertenecemos, del que somos y seremos su mayor guardián.

Dígaselo Sr. Anil........ somos buena gente, con carácter, educación, respeto y muchísimo sentimiento, pero no somos ni tontos, ni sumisos, y aunque a usted posiblemente le diera igual ver a más de 15.000 personas el día 11, niños, jóvenes, adultos, gente de todas las edades......... NO DEBERÍA DARLE IGUAL, PORQUE TODOS, SOMOS EL VALENCIA C.F. aficionados, peñistas y simpatizantes. Termino con la frase de nuestra marcha cívica, POR LA DIGNIDAD DEL VALENCIA, PETER LIM VAYASE A CASA.

Déjenos trabajar por nuestro centenario Valencia C.F...... AMUNT VALENCIA Y SIEMPRE IREMOS AVANT POR NUESTRO CLUB Y SOBRE TODO, IREMOS PRACTICAMENTE TODO EL VALENCIANISMO UNIDO.