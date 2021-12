La Junta de Accionistas del Valencia CF que está teniendo lugar este jueves en el palco VIP de Mestalla está dejando numerosos titulares e informaciones producidas entre los participantes y los representantes del club. Con el turno de palabra de Libertad VCF, la asociación opositora a Meriton ha querido compartir una minuta para la incorporación al acta notarial de la Junta. El propósito del mismo es obtener el reintegro para la SAD de la totalidad de las retribuciones que hayan podido percibir en los ejercicios con pérdidas. El documento reza así:

Con carácter previo, se quiere hacer constar que habiendo sido formulados determinados escritos dirigidos al Consejo de Administración del VALENCIA, C.F., S.A.D interesando la remisión de cierta documentación relativa a la junta (préstamos concedidos por MERITON HOLDINGS LIMITED, justificación de la prima de emisión adoptada, renuncia formal efectuada por parte del socio mayoritario a su derecho de suscripción preferente en la segunda de las ampliaciones de capital proyectada) y dado que la reciente contestación efectuada por el VALENCIA, C.F. S.A.D no aclara las cuestiones suscitadas ni facilita la documentación interesada, en este acto se reitera todas y cada una de las solicitudes efectuadas y para el caso de que no nos resulten facilitadas se anuncia la impugnación de la presente junta por haber sido conculcado nuestro derecho de información, provocando ello que no tengamos elementos de juicio suficientes para la emisión de nuestro voto en un sentido concreto.

Además de lo expuesto,

I.- Al amparo del artículo 238.1 de la LSC se interesa el sometimiento a la consideración de la junta y, en consecuencia, su ulterior votación, del siguiente punto:

Interposición de Acción Social de responsabilidad

Se propone la aprobación de una acción social de responsabilidad a ejercitar contra Don Anil Murthy, Don Joey Lim y Don Koh Kim Huat, a fin de obtener el reintegro para la sociedad, de la totalidad de las retribuciones que hayan podido percibir con ocasión de su pertenencia al consejo de administración del VALENCIA, C.F, S.A.D durante aquellos ejercicios sociales en que se hayan producido pérdidas para la entidad.