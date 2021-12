El «Lim go home» ha llegado al Palco VIP de Mestalla. La Junta General de Accionistas fue el mejor reflejo de la crispación y la tensión que existe en la calle entre la masa social del Valencia y la propiedad. El requisito de 3.598 acciones impuesto por el club y aprobado por el juez para limitar el número de accionistas no silenció las críticas. Al revés. Meriton consiguió el efecto contrario. Las protestas se concentraron y todos los accionistas que asistieron a la Junta, a excepción de Vicente Vallés, alzaron la voz y se mostraron muy contundentes contra la gestión de Peter Lim. Igual que sucedió cinco días antes en la multitudinaria manifestación del 11-D. La única diferencia es que esta vez el valencianismo le dijo las cosas a la cara a Anil Murthy y a su Consejo de Administración. Las primeras tres horas y media de la Junta se convirtieron en un auténtico rapapolvo para la propiedad con muchas preguntas y pocas respuestas. La asamblea demostró que la gente ha dicho ‘basta’ y no está dispuesta a dar ni un paso atrás. Lim está «en la cuerda floja».

Fue sin duda alguna de las frases de la Junta. La directora financiera Inma Ibáñez reconoció la delicada situación económica por la que atraviesa la entidad. «De acuerdo en que cada vez nos quedan menos derechos televisivos para pignorar. Soy la primera que sufro esos ratios comentados, vivimos en la cuerda floja y la vida de un director financiero de un club de fútbol no se la deseo a nadie». Es uno de los muchos problemas que tiene Meriton y que ayer se encargaron de poner sobre la mesa los accionistas. El expresidente Manuel Llorente, el exconsejero Antonio Sesé, el presidente de l’Agrupació de Penyes Fede Sagreras, el presidente de Libertad José Pérez y los miembros de su colectivo Dionisio Canales, Vicente Quirós, Juan José Romero, Rubén Morenete y Paco García Polit; así como el accionista y periodista Héctor Gómez hablaron alto y claro en representación de los miles de valencianistas que se quedaron a las puertas de un Junta que empezó siendo la del candado y acabó siendo la del rodillo de críticas a Lim.

El segundo máximo accionista Manuel Llorente fue el primero en alzar la voz contra el cerrojo de la Junta. «Estoy en contra del límite de 3.598 acciones. Este club lo hicieron los aficionados. Llegó a haber 43.000 accionistas. El límite era 9. Cada vez hay más trabas. En la próxima Junta no habrá nadie, se tomarán ustedes un café y ya está». Antonio Sesé, el tercer máximo accionista, acusó a Meriton de «destruir un proyecto». «Murthy, usted no estaba capacitado para sustituir a Mateu Alemany. Tendrán que dar explicaciones por destruir un proyecto». Además, pidió la dimisión de Joey Lim después de ‘bailar’ a unos aficionados en San Sebastián: «Aquí mismo y mirándole a la cara. No ría, Murthy. El consejero que baila tampoco tiene derecho a reírse. No soporto que se rían en nuestra cara».

Libertad sacó músculo con seis de los once accionista de la Junta y sentenció a Peter Lim en boca de su presidente José Pérez: «Su tiempo ha acabado aquí». «Que el valencianismo cometiera el error más grande en sus 100 años de historia dejándoles entrar aquí no les da derecho a faltarnos al respeto. Tenemos la lupa puesta en ustedes y su forma de gestionar esta sociedad e intentaremos con todos los medios que nos otorga la justicia que ustedes paguen por lo que están haciendo. Anil, usted, su jefe, y el resto de parásitos que han llegado aquí, se han reído y bailado en el palco, han silenciado Mestalla. Han hecho gala de su total falta de principios morales. Han mostrado que además de malos gestores son ustedes malas personas. Solo quiero decirles una cosa, de nuestro lado está la dignidad, de nuestro lado está el sentimiento, de nuestro lado está la razón. Ustedes solo tienen un puñado de acciones, los legítimos propietarios de este sentimiento somos nosotros y son ustedes nuestros deudores, procuren no ser eternos deudores. Su tiempo aquí ha acabado».

Igual de tajantes fueron las peñas

El presidente de l’Agrupació Fede Sagreras pidió la marcha de Meriton a los ojos de Anil, el presidente que le echó de los bajos de Mestalla hace poco más de un año. «Se les ha acabado el poco crédito que tenían ustedes. Esta gente a la que ustedes no hacen aprecio, les acabamos de dar una enorme lección el pasado sábado 11 y día a día se la vamos a seguir dando. Somos buena gente, con carácter, educación, respeto y muchísimo sentimiento, pero no somos ni tontos, ni sumisos, y aunque a usted posiblemente le diera igual ver a más de 15.000 personas el día 11, niños, jóvenes, adultos, gente de todas las edades. No debería darle igual porque todos somos el Valencia. Lim, váyase a casa», afirmó.

El accionista y periodista Héctor Gómez fue muy contundente contra Meriton: «Quiero que conste en acta mi pregunta: ¿Cuándo se van a ir a casa? ¿Son sordos? El sábado hubo 17.000 personas diciendo «Go Home». La mitad de los que ustedes dicen que hay en Mestalla, pero también mienten en esas cifras. Con las cifras de ventas netas y los jugadores que habrá que vender... ¿Quién va a jugar en el Valencia el año que viene? La nota discordante fue el presidente de la APAVCF Antonio Vallés «Estamos de acuerdo de la primera ampliación porque así él Valencia no tiene que devolver dinero. Estamos diciendo que él Valencia está en quiebra y podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Aquí amor y sentimiento al club mucho pero que el dinero lo ponga otro».

Libertad VCF propuso la aprobación de una acción social de responsabilidad a ejercitar contra Anil, Joey Lim y Kim Koh, a fin de obtener el reintegro para la sociedad, de la totalidad de las retribuciones que hayan podido percibir con ocasión de su pertenencia al consejo. Además, anunció la impugnación de la Junta en el caso de que no recibir la información requerida y necesaria para emitir un voto que, por otra parte, estaba cantado. Meriton sacó adelante todos los puntos del orden del día con 3 votos a favor (representan el 84,77% de las acciones, 350 en blanco (0,19%) y 2141 en contra (1,26%). ¿Lim ganó? Lim está solo.