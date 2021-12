El alcalde de Valencia, Joan Ribó, concedió una entrevista a Levante TV previa al derbi valenciano en la que repasó los diferentes temas relativos a los dos equipos. La ciudad deportiva de Nazaret, el pabellón de Valencia Basket o el Nou Mestalla fueron algunos de los temas planteados y el alcalde se manifestó con optimismo de cara al traslado de estadio del Valencia CF, dándole también un espaldarazo a la manifestación del 11D.

Derbi importante

Todas las cuarto grandes ciudades tienen un derbi de este tipo, es un elemento muy importante porque alrededor de estos dos equipos hay una afición de decenas de miles de personas lo ven con pasión. Es un evento de primera magnitud, no solamente a nivel deportivo, también a nivel de ciudad y tenemos que resaltarlo. Valencia es una ciudad donde el deporte siempre lo valoramos y los derbis de este tipo que mantienen en vilo a miles de personas son muy importantes también.

Rivalidad en el consistorio.

Sí sí. Hay muchos aficionados del Valencia, los hay del Levante también.

Momento difícil para el Levante

Sí. Yo creo que es una mala pata. Al Levante le hace falta tocar la tecla adecuada para salir de esta situación de no poder ganar un partido. En definitiva espero que encuentre el punto para poder salir de ahí. Tanto el Levante para mantenerse como el Valencia para llegar al puesto que le toca.

Es una rivalidad sana

Creo que sí. En los debates que he visto entre aficionados de ambos siempre se mantienen las formas, se bromea con una socarronería muy valenciana, pero no se pasa ningún límite. En otros lugares a veces sí se llega a situaciones peores. Yo estoy muy orgulloso de que aquí todos quieren ganar dentro de unas formas y una cortesía.

Sacar a los ultras

Fue una decisión acertada del Valencia. En ese momento le felicité, es muy importante que el deporte se mantenga en lo que tiene que ser el deporte y rechace cualquier manifestación de violencia o radicalismo de este tipo.

Remodelación estadio Ciutat de Valencia.

Los dos grandes equipos han estado trabajando. Uno más que el otro en este caso. Tenemos que resaltar este tema, también la preparación de los trabajos del Levante por trasladar la Ciudad Deportiva de Buñol a Nazaret, lo que será un paso importante para el barrio, para separar Nazaret de la zona portuaria. Y ahí saldremos todos ganando.

Ciudad Deportiva de Nazaret

En principio empezará el año que viene. Hay algún pequeño retardo administrativo. Somos dos administraciones las que estamos trabajando ahí. Por una parte la autoridad portuaria que depende del Minsterio de Fomento y por otra parte el Ayuntamiento. Esta previsto que el año que viene se empiece a mover este tema.

Importante para la ciudad y para el barrio

Yo creo que cuando hablamos de Valencia y Levante no es solo el primer equipo. Están los femeninos, también la cantera. Al Levante le dimos un premio por su trabajo con gente con algún tipo de minusvalía de movilitat. Detrás del primer equipo hay una serie de trabajos de tipo deportivo para cantera femenino… Tenemos que valorarlo en toda su dimensión

Trabajo de las fundaciones

Lo valoro mucho. En el caso del Valencia mi hijo jugó dos años en la cantera hace muchos años y valoro mucho este trabajo. Ilusiona a los niños, los vincula con el deporte y vincular a los jóvenes con el deporte es una tarea fundamental y los aleja de vincularse a otras cosas menos positivas. La potenciación del deporte femenino es muy importante en ambos equipos y muy importante en Valencia, no solo en el fútbol. Nos hace una ciudad deportiva.

Cuenta atrás para reanudar las obras del estadio

Por dinero no se puede decir. Todos esperamos que ahora sea verdad. Que la dirección del Valencia dé un paso en la construcción del nuevo estadio, del pabellón de Benicalap con el que se comprometió. En definitiva de tapar una imagen que a nadie nos gusta, una imagen de ver un campo a medio hacer cuando entras de la carretera de Ademuz porque no es buena para la ciudad ni para nadie, tampoco para el Valencia. Siempre en planteamiento positivo: vamos a trabajar, vamos a plantear las cosas, vamos a avanzar en esta dirección y en definitiva trabajar codo con codo entre le Valencia y todas las instituciones.

Manifestación 11D

Es mucha gente, es evidente. Un club de fútbol es una Sociedad Anónima, mercantil, pero es mucho más que eso. Detrás de un equipo están sus aficionados, sus peñas, todo un sentimiento que no se puede reducir a yo tengo el dinero y hago lo que quiero. Un club para una ciudad es muy importante y quien controla el poder en el Valencia lo tiene que entender, porque es un mensaje muy claro. Se tienen que hacer las cosas de manera que el valencianismo esté cómodo y es un elemento fundamental. No es frecuente ver una manifestación de este tipo en España, fue una manifestación muy grande y un toque de atención muy claro a la gente que lleva el Valencia para decirle: Escucha, ponte las pilas para conectar los que tenemos los recursos económicos con todos los que tienen el sentimiento valencianista, que es un sentimiento muy potente que no puede ir por separado porque lo único que genera es confrontación y malestar.

Alternativas a Lim. ¿Sería positivo que hubiese?

No es de mi incumbencia y no voy a entrar, ahora, que haya alternativas quiere decir que hay posibilidades. No sé si hay ni estoy interesado en saberlo. Es un tema que se tiene que resolver en el lugar correspondiente. Pero siempre, de entrada, si solo hay una alternativa estás condenado a ella, si hay dos o tres tienes más posibilidades. Pienso que es positivo que haya más alternativas, pero la decisión que se tome a mí no me corresponde.

Pabellón Valencia Basket

Es una situación ilusionante. Tener un Arena de este tipo es una gran noticia para la ciudad, para el deporte y otras cosas como música, cultura… La cosa avanza a un ritmo normal, nos reunimos con frecuencia con los que llevan este tema de la construcción. Es una obra como pocas habrá en Valencia, muy seria, que necesita estudiarse muy bien para las licencias, pero que avanza y que se podrá cumplir en los términos marcados, sino exactamente muy cercano a ello.