El modelo de Peter Lim en el Valencia durante siete años ha llegado a un momento de colapso, de camino sin retorno. Desde su llegada a Mestalla en la temporada 2014/15, Meriton Holdings Limited ha acumulado casi 135 millones en pérdidas. Un ritmo de 53.000 euros al día. Un agujero que no se ha podido paliar siquiera con uno de los principales recursos de ingresos, como ha sido la venta de jugadores. El Valencia ha traspasado futbolistas en todo este tiempo por un importe total de 440 millones, de los que se obtuvo (restadas las amortizaciones pendientes en los casos que las hubiera) un beneficio neto de 270 millones. La venta de activos ha sido el principal mecanismo para reducir la deuda, sin que arraigase un plan perdurable a largo plazo que no hiciese depender al club de un modelo que, con la crisis económica de la pandemia, se ha frenado en seco.

Solo en una temporada, la 2018-19, la de la conquista de la Copa del Rey, el Valencia acabó con beneficios (1,3 millones). Antes y después, la sangría ha sido una constante. 1,7 millones de pérdidas en la 2014/15; 31,4 millones en la 15/16; 27,1 millones en la 16/17; 36,2 millones en la 17/18; 8,05 millones en la 19/20 y, finalmente, 31.2 millones en la temporada pasada. Además, el presupuesto para el presente ejercicio por 35,5 millones, como recoge la nota 17.3 de las cuentas anuales. Con esta constante tendencia decreciente, el fondo de maniobra negativo se ha duplicado desde la llegada del magnate singapurés. Si en 2014 la cifra era de 86,6 millones, en la actualidad es de 185,5 millones. En el otro lado de la balanza, el beneficio por venta de futbolistas ha sido muy estable: 33,9 millones (14/15); 33,9 (15/16); 70 (16/17); 30 (17/18); 35,7 (18/19); 16,7 (19/20); 49,3 en la 20/21; que completan un total de 269.894 euros.

«Los números son los números»

«Los números son los números», reconocía el presidente Anil Murthy en la Junta de Accionistas del pasado jueves. El dirigente apuntaba el problema a que el coste de plantilla «está por encima de los ingresos: gastamos más de lo que ingresamos. Ante esta situación existen dos posibilidades: aumentar los ingresos o reequilibrar la plantilla». El club acometió una drástica reducción de la masa salarial en la temporada 20/21, con la salida en tromba de la columna vertebral del equipo que había conquistado la Copa del Rey, con Parejo, Rodrigo, Garay, Kondogbia al frente. Sin embargo, al menguar el potencial deportivo, el club ha acabado renunciando a una de las fuentes de ingresos más potente, como son los ingresos por competiciones deportivas. La Liga de Campeones aseguraba una media de 60 millones, interrumpida con la llegada de la inversión singapuresa. De las últimas 25 temporadas, el Valencia solo ha estado fuera de Europa en cinco ocasiones, cuatro de ellas con Meriton. Ese retroceso ha llevado al Valencia en tres años de tener un Fair Play de 160 millones a solo 30 millones.

La manera en la que el Valencia de Lim ha llegado a depender de la compraventa de jugadores, sin avanzar en contingencias como el nuevo estadio, la ejemplifica el accionista Gaspar Romero: «Hemos convertido al Valencia en una máquina de comprar y vender jugadores que otra cosa. La cifra de negocio han sido 833 millones mientas que la compraventa de jugadores ha sido 973 millones. Es una desnaturalización de la entidad. Has bajado la deuda solo con activos, no con beneficio. Es como quemar los remos de un velero para no pasar frío». El abogado valenciano, una de las nuevas caras de la oposición creciente a Meriton, asegura a este periódico que «siempre has estado supeditado al mercado. Y luego las condiciones del mercado, con una crisis total, hacen que ya no se muevan esas cantidades. Vamos al canje de jugadores, a la absorción de fichas. Ese trajín se ha acabado. Era un modelo insostenible y ahora lo es más al moverse menos dinero».

Cortoplacismo contra CVC

La llegada del fondo CVC supone un alivio a corto plazo para el Valencia, que puede usar hasta un 15% de los 120 millones que le repartirá LaLiga para reforzar al equipo. Sin embargo, en la naturaleza del acuerdo, LaLiga pretende una transformación global de su modelo a largo plazo. Un enfoque, que a juicio de Romero, contrasta con la prioridad cortoplacista con la que se ha movido Meriton: «Hay una contradicción enorme entre las razones para apostar por el préstamo de CVC, de crear una estructura y fortalecer cimientos a largo plazo, con la gestión de Meriton durante siete años, que ha sido cortoplacista focalizada en la compraventa de jugadores sin crear un modelo, sin tener un tejido social fuerte».