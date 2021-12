El Valencia CF se va a reunir con la Generalitat para presentar el plan de reanudación de las obras del nuevo estadio, tal y como ha confirmado en rueda de prensa la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra: “No es cuestión de confiar o no confiar, no obstante hay una reunión en la que se presentará este plan que se ha anunciado. Por lo que he leído se presentará hoy o esta semana próxima", explicó.

Una vez se ratificó el acuerdo entre LaLiga y CVC en la Asamblea de clubes, el club de Mestalla anunció que había pedido una reunión con Ximo Puig para presentarle el plan del Nuevo Mestalla y explicar cuando se iban a reanudar las obras. Ayer en la Junta General de Accionistas, Anil Murthy señaló quela idea era hacerlo en septiembre si conseguían las licencias. Sobre el papel de las instituciones en materia ATE, Oltra reivindicó su buen hacer: "El caso es que el Consell ya hizo lo que tenía que hacer hace tres semanas, que fue aprobar el inicio del expediente de la ATE con una salvaguarda de que si el Valencia presentaba una propuesta solvente en ese caso se estimaría mantener las normas urbanísticas que tiene la ATE. Se tendrá que estudiar si se corresponde a la salvaguarda estipulada”, expresó.