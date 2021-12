La Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF (APAVCF) acudió a la Junta General de Accionistas del pasado jueves con un total de 6915 acciones delegadas por sus socios. Vicente Vallés, como presidente de la APAVCF, fue el encargado de representar a la asociación en el Palco VIP de Mestalla.

En esa intervención Vallés aseguró que “la APAVCF continúa estando en el lugar que creemos conveniente para aportar beneficio del accionista y mejorar la situación del club” debido al “acoso intencionado, por intereses, difundiendo falsedades con la finalidad de dañar a toda costa sin escrúpulos por parte de algunos llamados periodistas, que utilizan un medio de comunicación para crear el odio, falseando intencionadamente la información de forma sectaria”

Por otro lado el presidente también explicó durante el turno de palabra para la APAVCF que “todo socio o accionista o no socio que nos delega, sabe perfectamente que está delegando en un colectivo concreto que irá a las juntas bajo ese nombre. Esto es un ejercicio de dignidad y ética, por el cual nadie nunca se va aprovechar de esas delegaciones como ha ocurrido en otros colectivos” y añade que “el fraude, para otros que llevan a supuestos periodistas a las juntas”.

Antes de lanzar sus preguntas correspondientes a los consejeros que estaban en la mesa con Anil Murthy a la cabeza, Vallés recordó que la “APAVCF no recibe ni un euro del club” y a este le pide que “recapacite para poder bajar ese número tan alto de acciones necesarias para poder asistir”. Sobre ello Vallés recordó que para la APAVCF el problema viene de la ampliación de capital de 2009: “Dicha ampliación tuvo una maniobra con unos intereses nada claros por parte del que la preparo. Una fue la de no realizarla solamente para poder cubrir los menos 34 millones que el VCF tenía para de verdad como deuda para desaparecer, realizándose por 92 millones innecesarios”

El presidente de la APVCF insistió sobre este tema que “en el año 2012 estábamos en contra de buscar ese accionista mayoritario (esto lo podemos leer en los comunicados que realizamos. Acudimos a Anticorrupción, a la CNMV y al Banco de España por las maniobras realizadas, pero nunca denunciamos el nombre del VCF ni su escudo. Hoy parece que todo eso no importa, en aquellos tiempos, solo nos importó a nosotros”

Respecto a su postura sobre la ampliación de capital, Vallés explicó que “han defendido la ampliación capital actual” y asegura que “solo la cubre Meriton y es un respiro muy importante para el club, ya que el propio VCF no devuelve esa deuda”.

Este es el resto de la intervención de la APAVCF

Desde la APAVCF hemos pedido que se pudieran llegar a igualar los derechos sobrantes de la acción. La idea es comprar dos acciones, ya que la compra de una acción nueva corresponde a 1.409984. Sobran 0.40, y la idea es que se puedan poner los 060 restantes y así poder llegar al 100% de dos acciones. También se comenta la intención de que, en el caso de haber sobrantes, que los pequeños accionistas pudieran comprarlos.

Por otra parte, apoyamos el precio de las acciones a 20 euros en vez de 48,80 siendo un ahorro importante en beneficio del accionista que pueda necesitar 1,2,3 o 4 acciones para poder llegar a las 11 necesarias para obtener el descuento en el abono que desde la APAVCF hemos luchado siempre.

Otros se empeñan en no reconocer ese beneficio y solo por mantener (hasta en esto) su batalla en la que sacaban beneficio particular, siguen con el discurso vacío. El presidente de la APAVCF, Vicente Vallés, comentó: “el sentimiento lo tenemos todos claro, pero que el dinero lo ponga otro”. El sentimiento se ve que no cabe en el bolsillo.

Pues es ese sentimiento el que ahora tiene la oportunidad de adquirir más acciones aportando capital al club.

Siguiendo la intervención, se comenta que el la ampliación de capital empieza el lunes 20 y serán 45 días donde el club pondrá las bases.

5. Sobre el préstamo del fondo CVC, transmitimos que el 70% de los 120,7 millones son 80 millones y pedimos que fueran destinados para terminar el nuevo estadio y nos contestaron que sería así, los 80 millones serán destinados para acabar el estadio. Simplemente mediante una pregunta directa, eso es lo que interesa, y no el humo. El resto 15% del capital será destinado para deudas por el Covid y el otro 15% será para poder realizar fichajes.

Este dinero, los 120,7 millones no es un préstamo, tal y como se dice en el plan de negocio. Este dinero recae sobre el 7 y 10 % de los derechos de televisión, pero lo que está claro es que hoy el club necesita esos millones.