Finalmente José Bordalás podrá sentarse en el banquillo del Ciutat para el Derbi. Así lo ha comunicado el Valencia CF este lunes, expresando que el técnico ya ha cumplido "el protocolo sanitario para recibir el alta".

El técnico alicantino dio positivo en COVID antes del encuentro contra el Elche CF y ha estado toda la semana aislado físicamente del equipo. Además, tal y como adelantó Superdeporte, ya había dado dos veces negativo en los últimos días.

A lo largo de la semana su conexión con el equipo ha sido total. No solamente porque estuvo en constante contacto con Javier Vidal y Patricio Moreno durante los partidos, sino también porque no ha dejado de mantener un estrecho contacto telefónico con sus futbolistas a título individual.

La decisión, no obstante, no dependía del entrenador ni de los servicios médicos del Valencia CF, siquiera del número de test que diera negativo... sino de las autoridades sanitarias. Como el test positivo tuvo lugar el pasado día once y el derbi tendrá lugar precisamente en ese décimo día (se marcan diez días de aislamiento) el técnico sí podrá estar presencialmente en Orriols para el Derbi.

Comunicado oficial del Valencia CF sobre el positivo de Bordalás

El técnico del Valencia CF, José Bordalás, se sentará esta noche en el banquillo para dirigir al equipo en el Ciutat de Valencia, ya que ha cumplido con el protocolo sanitario para recibir el alta médica que marca la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana en los casos de COVID-19.