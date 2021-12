José Bordalás será otra de las bajas del Valencia CF de cara al derbi de la ciudad contra el Levante UD. El técnico alicantino dio positivo en COVID antes del encuentro contra el Elche CF y ha estado toda la semana aislado físicamente del equipo. A pesar de que, tal y como adelantó Superdeporte, ha dado ya dos veces negativo no podrá sentarse en el banquillo.

El entrenador valencianista quería estar. A lo largo de la semana su conexión con el equipo ha sido total. No solamente porque estuvo en constante contacto con Javier Vidal y Patricio Moreno durante los partidos, sino también porque no ha dejado de mantener un estrecho contacto telefónico con sus futbolistas a título individual.

La decisión, no obstante, no dependía del entrenador ni de los servicios médicos del Valencia CF, sino de las autoridades sanitarias. Y lo cierto es que Bordalás no llega por los pelos, ya que según dicta el protocolo COVID del Ministerio de Sanidad, han de pasar diez días de aislamiento desde que salió positiva la primera prueba y siempre que haya un doble negativo, en caso de los asintomáticos.

Como el test positivo tuvo lugar el pasado día once, el derbi tendrá lugar precisamente en ese décimo día, pero no antes de que finalice por completo la cuarentena obligatoria. Es por ello que Javier Vidal se volverá a poner al frente del equipo aunque su rueda de prensa quedó suspendida por protocolo COVID. En cualquier caso, será el último partido que el equipo afronte sin su entrenador en el banquillo. Mismo caso que Omar Alderete, cuya baja ha dejado muy mermada la defensa.