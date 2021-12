El técnico del Valencia CF José Bordalás ha desvelado algunos detalles de sus diez días de aislamiento por Covid. El técnico reconoció en El Partidazo de COPE que lo pasó "francamente mal" y que se daba "paseos por casa". "No he roto nada. Me levantaba, caminaba, daba un paseo por casa… pero no me ha dado tiempo a romper nada”, explicaba. Estas fueron algunas de sus declaraciones:

Cómo fue dirigir al equipo desde casa

“Desde el primer partido contra el Elche y luego en el partido de Copa, estábamos en contacto telefónico con un técnico, a quien yo trasladaba las pertinentes instrucciones. El primer partido estaba Patri, en el segundo ya no porque estaba confinado, al igual que Nacho. Fueron Javier Vidal, Edu Albacar y Ochotorena los que estuvieron al frente del equipo. Lo han hecho francamente bien”.

¿Hablaba con alguien en casa durante los encuentros?

“En casa estaba solo. No podía decirle nada a nadie. Se pasa francamente mal. Es algo insólito, que nunca puedes imaginar que pueda ocurrir: ver a tu equipo en directo a través del televisor. Ahora me río pero no poder ayudar, estando ahí y transmitir a los chicos, te genera impotencia”.

¿Rompió algo en casa?

“No he roto nada. Me levantaba, caminaba, daba un paseo por casa… pero no me ha dado tiempo a romper nada”.

El Valencia CF está muy bien…

“Hemos sacado buenos resultados, estamos contentos. Hemos tenido numerosas bajas: sancionados, lesionados… y a pesar de ello el equipo ha tenido buena respuesta. Tenemos que seguir creciendo y mejorando. No estoy contento del todo, puesto que hemos dado muchas facilidades de nuevo. La tónica de casi todo el campeonato. Tenemos que darle la vuelta a los partidos, a los resultados. No iniciamos bien y debemos mejorar. No siempre vamos a tener la capacidad de darle la vuelta a un resultado que hemos hecho. Pamplona, Vigo, contra el Levante. En casa igual: Atlético de Madrid, Mallorca... No siempre vamos a tener esa capacidad. Tenemos que reflexionar y mejorar. Estamos encajando goles en los inicios de partido con mucha facilidad”

Le toca jugar en Nochevieja

“La verdad es que no hemos tenido suerte. Hemos jugado el último partido de la jornada y volvemos a ser el primer equipo que juega el día 31. Tenemos poquitos días. No ha podido ser, me consta que se ha intentado. No queda otra que disfrutar unos días, son muy pocos, y a preparar el choque contra el Espanyol el día 31”.