El Valencia ya mira al mercado de fichajes de enero con la intención de reforzar las dos posiciones que quedaron por pulir en el verano: la de defensa central y la de pivote defensivo. Son las demarcaciones más cojas de la plantilla a nivel de efectivos y las que José Bordalás quiere mejorar para dar que el equipo dé un salto de calidad que le refuerce en el objetivo de luchar por competiciones europeas.

Ambas zonas son prioritarias, pero la búsqueda se intensifica en el caso del central. Es una posición de rotación más corta y las recientes bajas de Gabrial Paulista y Omar Alderete han puesto de manifiesto que el Valencia necesita un jugador más para complementar la nómina.

A nivel estratégico, además, la contratación del central tiene más valor para la plantilla actual que el de pivote, ya que minimizaría las ocasiones en las que Hugo Guillamón deba abandonar la demarcación de ‘6’, que es en la que más está rindiendo y a la que está dotando de un ‘plus’ a nivel táctico y organizativo. Su progresión de la mano de Bordalás le han situado como un pivote de garantías.

La buena consideración que se ha ganado el jugador de L’Eliana, no obstante, no quita de la cabeza de Bordalás que contratar un centrocampista ayudaría a dar un salto cualitativo en la medular, que también se ha resentido con las bajas y a pesar de que Koba Koindredi ha dado también un paso al frente, no acaba de presentar todas las garantías para luchar con algunas plantillas más completas de cara a la segunda vuelta.

Hay que liberar fichas

Para poder contratar a algún futbolista, el Valencia está obligado a dar salidas, ya que tiene ocupadas las 25 fichas de la primera plantilla y además sus márgenes económicos son muy estrechos. Tal y como informó Superdeporte, los favoritos para abandonar la disciplina blanquinegra son Cristian Rivero, Álex Blanco y Manu Vallejo.

Se han ofrecido delanteros

A las oficinas del club han llegado diferentes ofrecimientos. Entre ellos de delanteros, pero el Valencia los ha desechado porque no es una demarcación que considere prioritaria y prefiere centrar todos sus esfuerzos del mercado en reforzar zonas clave como el centro de la defensa y del campo. Todo abierto a dos semanas para enero.