Una de las noticias más positivas que ha dejado la primera vuelta de José Bordalás al frente del Valencia CF ha sido el acercamiento de varios jugadores de la cantera al primer equipo. Hasta dos jugadores -Rubén Iranzo (18 años) y César Tárrega (19 años)- han debutado en la primera plantilla en partido oficial, otros han crecido mucho de la mano del técnico como Jesús Vázquez (18 años) o Koba Koindredi (20 años) y algunos están muy cerca de estrenarse con ‘los mayores’.

Desde pretemporada, el preparador alicantino ha echado mano de jóvenes valores de la Academia para completar la nómina en algunas demarcaciones cojas como el centro del campo y de la defensa. Tárrega e Iranzo entrenan con el primer equipo de forma habitual y ambos han recibido la confianza del técnico, el de Picanya fue el último en debutar y lo hizo en un escenario nada sencillo como un derbi valenciano con el partido abierto y jugando como lateral. Las apuestas de Bordalás van en serio y no son minutos de la basura.

El paso al frente de jugadores como Vázquez y, sobre todo, Koba refuerzan el trabajo del técnico, que tuvo la visión y el atrevimiento de apostar por hacer de Hugo Guillamón (21 años) un pivote de primer nivel y que está ayudando a crecer a otros con algo menos de bagaje. Al lateral zurdo le hizo debutar en Liga, está apostando por él también como extremo e incluso le puso como titular en el Benito Villamarín.

El caso de Koba es el más llamativo. El centrocampista francés se pasó todo el tramo inicial de temporada sin tener minutos mientras trabajaba con el plan específico preparado por el cuerpo técnico de un Bordalás que no dejó de darle confianza y hablar con él en los entrenamientos. El trabajo de ambos dio sus frutos hasta el punto de que el francés está adelantando a Uros Racic en la rotación y ya es un jugador que aporta un ‘plus’ al equipo en los minutos de los que dispone. El jugador, que tiene una gran materia prima a nivel técnico y físico, ya debutó el año pasado y de hecho marcó un gol en Copa, pero ha sido este curso cuando ha pasado de estar buscando una cesión a encarar 2022 con la ambición de ser un hombre importante dentro del equipo.

Otros están cerca

La demarcación de central es la que más está precisando del talento criado en Paterna. El Valencia ha sido un club que históricamente ha producido grandes centrales de la casa, pero lleva muchas temporadas sin dar uno que se asiente en el primer plantel como líder de la zaga. Ahora Bordalás está dando cobijo en sus entrenamientos a los tres integrantes de la nueva generación del Valencia Mestalla, ya que junto a Iranzo y Tárrega también ha entrado en convocatorias Cristhian Mosquera.

El colombiano está lesionado y por eso no ha debutado todavía. El zaguero gusta mucho al entrenador, que de hecho reconoció en sala de prensa que si no llega a ser por sus dolencias físicas ya habría debutado con el equipo en partido oficial de Liga. También Lassina Sangaré y Pedro Alemañ han entrado en citaciones y otros como Joseda Menargues tuvieron muchos minutos en verano. Diferentes canteranos se han estrenado con Bordalás en una primera vuelta que está a punto de acabar y parece que no serán los únicos.