La situación de Mouctar Diakhaby ha dado un giro de 180 grados en apenas unos meses. El central francés ha pasado de estar en la rampa de salida en verano, confirmando la devaluación sufrida en las últimas campañas y con la confianza bajo mínimos a irrumpir con fuerza en el debate sobre la pareja de centrales, plenamente revalorizado y con la moral muy reforzada. El trabajo de José Bordalás con el defensor galo está dando sus frutos y ha sacado a relucir un potencial que siempre ha adivinado, pero que cada vez estaba más oculto.

Que ‘Diakha’ es un futbolista muy sensible al contexto es algo que ha quedado más que claro durante su periplo en Mestalla. El sólido engranaje táctico de Marcelino y la tutela de Ezequiel Garay multiplicaron sus virtudes y escondieron sus carencias. En ese ecosistema de seguridad, la carta de presentación del galo elevó las expectativas, pero todo se vino abajo de la mano del proyecto: la desnortada estadía de Albert Celades en el banquillo le hizo mucho daño y Javi Gracia tampoco supo encauzar su potencial, desnudando su tendencia al error y sin ser capaz de aportarle la tranquilidad necesaria para salir del bucle.

Dos años alejado del proyecto de central que apuntaba ser cuando salió del Velodrome son muchos y en el pasado mercado el club consideró que una oferta cercana a lo que costó en su momento podía ser un buen negocio para todas las partes, pero nada llegó a cuajar. A partir de ahí el francés se quedó como claro tercer central del plantel y precisamente a la sombra de sus otros dos compañeros empezó el proceso de recuperación.

Bordalás incidió en el aspecto táctico, tanto instruyendo al jugador como brindándole un marco táctico más acogedor (líneas más juntas y solidaridad), y también en el mental, le dio el cariño que le faltó con los últimos entrenadores (Celades llegó a señalarle públicamente como el culpable de perder una serie de puntos) y le reforzó en sala de prensa incluso cuando no jugaba mucho: «Es uno de los jugadores al que hemos visto una progresión enorme en un periodo muy breve, a nivel físico pero también de actitud y responsabilidad. Siempre está preparado», señaló Bordalás.

Con la lesión de Gabriel Paulista contra el Villarreal hace seis jornadas llegó su momento y el sombrío trabajo de varios meses salió a la luz. El nivel de Diakhaby está siendo altísimo, tanto al lado de Omar Alderete como colgándose el cartel de líder tras el positivo en Covid del paraguayo, un rol que todavía no había sido capaz de interpretar hasta ahora. Contra el Elche jugó su mejor partido y en el Ciutat fue también de los más destacados.

En el ‘nuevo Diakhaby’ se ha visto la progresión en los dos frentes. Primero a nivel técnico ha mejorado ostensiblemente sus fundamentos defensivos: se perfila mejor ante el uno contra uno, se coloca con mayor sentido del espacio y sobre todo es mucho más resolutivo a la hora de medir cuando aguantar la posición y cuando salir al cruce. Y segundo, y en su caso todavía más importante, a nivel mental se le ha visto preparado para afrontar el desafío, algo que se puso de manifiesto en el Derbi, cuando después de cometer un penalti que bien pudo devolverle los fantasmas del pasado se rehizo a la perfección.

ELEVA EL NIVEL DE LA ROTACIÓN

El regreso de Paulista al equipo está cada vez más cercano y la opción para Bordalás de juntar a la pareja de principio de temporada también, no obstante Diakhaby es ahora una pieza de mayor rango dentro del tablero del entrenador y sacarle del once se antoja complicado. Independientemente de la elección, la resurrección deportiva del francés va a elevar el nivel de la rotación. El entrenador alicantino tiene más mimbres para alcanzar la ansiada solidez defensiva y después de su partido contra el Levante el propio Bordalás confirmó sus sensaciones «Ya comenté hace unos meses que estaba trabajando francamente bien. Estamos muy contentos con él; estaba seguro de que cuando le necesitáramos iba a estar porque es un jugador súper receptivo. Puede cometer algún pequeño error, pero es muy fiable, muy seguro. Nos está aportando muchísimo. Tengo que felicitarle. Es uno de los jugadores que más he visto progresar en este periodo tan breve. Si sigue así seguirá siendo importante», afirmó, sabiendo que ha sumado un efectivo de valor a la causa.