Daniel Wass, Denis Cheryshev, Jason Remeseiro, Cristiano Piccini y Álex Blanco quedan libres para negociar un nuevo contrato con otro club a partir del próximo 1 de enero al acabar su actual vinculación con la entidad de Mestalla el 30 de junio de 2022. De los veinticinco jugadores que conforman la actual plantilla del conjunto valenciano, ellos son los únicos que, según la normativa actual, ya pueden establecer negociaciones para suscribir un nuevo contrato con otro club.

También acaban su vinculación con la entidad en junio los cedidos Hélder Costa, Hugo Duro y Omar Alderete, pero todos ellos tienen más campañas firmadas con sus clubes de origen y el Valencia tiene opciones de compra para hacerse con sus derechos.

El único de los cinco que pueden irse y por el que el Valencia ha mostrado interés es Wass, al que el pasado verano presentó una propuesta de renovación que no fue aceptada cuando planteó la opción de ser traspasado a un club que él eligiera, una posibilidad que el Valencia rechazó.

En el arranque de la temporada, Cheryshev fue fijo para los planes del técnico Jose Bordalás pero las lesiones le sacaron del equipo y no ha regresado con regularidad al once titular, siendo un recurso habitual del técnico en las segundas partes.

Piccini ha vivido una situación contraria puesto que, tras dos años y medio sin apenas jugar por las lesiones, no contaba para Bordalás pero los problemas físicos de otros jugadores le han abierto las puertas del equipo, algo que le puede ayudar a renovar su contrato o a tener mejores propuestas de otros.

En cambio, tanto Jason como Blanco no han entrado ningún momento en los planes del entrenador, especialmente el segundo, lo que hace poco probable que el Valencia pretenda renovarles. De hecho, esa situación podría animar a ambos a buscar una salida, aunque fuera en forma de cesión, en el mercado de invierno