La ilusión de la Copa todavía persiste en el Arenteiro pese a la reciente eliminación. El modesto equipo gallego, de la Segunda RFEF, plantó cara ante el equipo de Bordalás en la segunda ronda y acabó cayendo 1-3 en la prórroga.

El hecho de poder vivir una eliminatoria ante un equipo como el Valencia CF ya fue, de por sí, un gran regalo para el Arenteiro y para su afición. También para Daniel Portela, quien tras el encuentro se despistó unos segundos haciendo las entrevistas postpartido y se quedó sin el bien más preciado: la camiseta de Soler.

El resto de sus compañeros sí pudieron llevarse algunas de las camisetas que vistieron los hombres de Bordalás en la cita y él se quedó con la miel en los labios. Ahora, Carlos Soler ha querido tener un detalle con él y le ha enviado una réplica de la que llevó aquel día firmada y con una bonita dedicatoria. Lo ha grabado VCF Media.

"Hola Daniel. No te pude dar la camiseta, pero te la voy a mandar. Te la dedico y te la mando firmada. Espero que la disfrutes y que vaya todo muy bien esta temporada", expresó Soler.

"Muchas gracias, me acabo de quedar de piedra. Estoy sin palabras. Fue una pena no poder recibirla en ese momento. Pero ahora estoy muy feliz. Para nosotros fue un partido muy especial. Mis compañeros estuvieron más rápido y yo me quedé un poquito más disperso... Con las entrevistas tras el partido. Fue una pena, pero ahora me acaban de dar esta alegría", contestó el futbolista del Arenteiro.