Optimismo en Anil Murthy y prudencia en la Generalitat. Son, a grosso modo, las conclusiones de la reunión en el Palau que se ha celebrado este martes por espacio de poco más de una hora, ya que Ximo Puig tenía otra cita a las 19:30, y con el contador para la caducidad de la ATE en marcha desde el pasado 18 de noviembre. Sin ninguna conclusión concreta, las partes han quedado en continuar hablando y configurar una comisión de seguimiento a partir de este mismo jueves.

Murthy, acompañado por la directora financiera Inma Ibáñez y con un dossier bajo el brazo en el que se leía "Nou Mestalla", ha presentado las garantías del crédito de CVC para retomar las obras, un hito para el que mantiene la fecha de septiembre de 2022. Esta vez no ha acudido con las manos vacías y a la finalización del encuentro su talante ha sido muy conciliador.

Ximo Puig, por su parte, ha delegado los próximos pasos en las Consellerias de Territorio y Economía. El president no ha hecho declaraciones pero desde la Generalitat se ha confirmado que será este jueves 30 cuando los técnicos del Valencia CF se vean de nuevo con los respectivos consellers, Arcadi España y Rafa Climent. En esta reunión, enfocada a analizar la viabilidad del proyecto, se espera también la presencia de Christian Schneider, director de operaciones e infraestructuras. El que será el cuarto diseño para el estadio no está decidido aunque la intención pasa por una sensible reducción del aforo previsto. Además el club considera que pueden tener terminado el estadio en dos años.