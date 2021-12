12:50

¿A nivel futbolístico cómo cree que está esta plantilla de cerca con lo que quiere? Estoy contento con el comportamiento de los chicos en líneas generales. Debemos dar un paso más. No estoy con la faceta defensiva porque sin llegar al ecuador hemos encajado 26 goles, la mitad que la temporada pasada y la anterior. Si no corregimos esto no podemos estar entre los mejores. Es imposible. El otro día me fui contento con la victoria, pero nos encajaron 3 goles y eso no lo puedo obviar. Ese partido lo remontamos y otros no, como ya nos pasó contra el Betis o el Sevilla. Soy contundente en eso, si no corregimos eso es imposible estar entre los mejores. Eso se lo traslado a los chicos y es una asignatura pendiente.