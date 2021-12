Cayó el Valencia en el último partido del año y finalmente no puede comenzar el 2022 en Champions. Hugo Guillamón volvió a actuar de central ante las bajas y tras el partido se mostró decepcionado con el resultado y por no acabar el año con los tres puntos. "Es verdad que el equipo lo ha intentado y lo hemos tenido muy cerca, veníamos de una buena racha con tres victorias y y queríamos acabar el año con un victoria, se nos escapan los puntos, lo hemos tenido muy cerca y nos han remontado".

El canterano puso claramente el foco en la segunda parte como la razón de la derrota y destacó la jugada del penalti y la expulsión como una acción definitiva en el devenir del choque. "En la segunda parte nos han metido más atrás y han controlado mas el partido, hemos tenido alguna contra para matar. El penalti no lo he visto bien, no se si ha sido muy claro, la expulsión nos condiciona, se nos escapan puntos y podríamos haber amarrado el empate".

A pesar de acabar el año con mal sabor de boca, Hugo avisó de que la temporada es muy larga y que el objetivo es estar arriba en mayo. "Decepcionante no. Hasta mayo queda mucho y lo importantes es como lleguemos ahí, es cierto que teníamos ilusión pero lo importante es empezar el año bien", concluyó.