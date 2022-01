El Valencia llegaba al partido de fin de año con la moral por las nubes después de encadenar la mejor racha de resultados de la temporada y con el caramelo de tomarse las uvas en posiciones de UEFA Champions League, pero a pesar de que lo rozó con la yema de los dedos, acabó perdiendo el encuentro contra el RCD Espanyol. La posición hubiese sido momentánea y quizás simbólica, pero también sintomática y estimulante, pero al equipo le faltó algo de pegada para cerrar la victoria y luego de oficio para no acabar perdiéndolo, evidenciando la necesidad de reforzarse para dar un salto cualitativo y de garantías a la hora de competir.

El debate de Europa sobrevuela la ciudad desde principio de temporada y José Bordalás siempre ha preferido ser cauto en los buenos momentos. En la rueda de prensa posterior al partido contra el Espanyol, el entrenador enumeró algunas de las carencias que están lastrando al equipo y también recalcó la importancia de acometer fichajes para poder hablar de cotas mayores.

Foco en la defensa

El entrenador señaló que sigue preocupado por lo que concede el equipo atrás -zona que más interés tiene en reforzar- y explicó que «nunca» sus equipos habían recibido tanto, además de exponer algunos de los problemas que tiene el Valencia y que le penalizan en esta faceta: «Tenemos dificultades en contragolpes, en bloque bajo. Anticiparse al rival, parar carreras, lo que hacen todos los equipos...», explicó el preparador alicantino, que se mostró muy crítico con la gestión defensiva en los últimos minutos: «Hay que ser más intensos, el segundo gol llega por dejar sacar un centro, no podemos esperar el error del rival, al fútbol se juega con balón y sin balón».

Quiere competencia

El entrenador no cuestionó la actitud del equipo, pero tanto la imagen ofrecida como las palabras del técnico no esconden que el Valencia necesita un salto de calidad que le acerque a puestos europeos. En especial porque hay posiciones en la que el ‘Plan B’ está muy lejos del nivel que puede ofrecer el ‘A’. Bordalás señaló en sala de prensa que la competitividad por un puesto «es muy importante» y que los jugadores deben sentir esa competencia, además de exponer que el Valencia «lo debe mejorar».

El técnico es muy claro tanto de puertas para adentro como para afuera. Para que su equipo sea competitivo y pueda permitirse el lujo de soñar con colarse entre los puestos de acceso a competiciones europeas ha de ser más solvente y para conseguirlo es clave que el club le dé mimbres en el mercado invernal. La realidad es que el Valencia no tiene dificultades para ver portería -de hecho es de los combinados más goleadores de Primera División-, pero le cuesta un mundo cerrar la suya. No es casualidad que pida jugadores que le den una rotación más fuerte en el centro del campo y de la defensa y que no obliguen a improvisar parejas de centrales y de mediocentros cada vez que hay una sanción o una baja por lesión. Guillamón lleva cuatro partidos sin jugar de pivote y la dependencia de Wass y Soler ha sido excesiva.