El fin de año le concedió a Thierry Rendall la oportunidad de reaparecer sobre el verde tras trece partido en el dique seco, aunque con un intento fallido de por medio que no hizo más que confirmar que aún no estaba listo. Bordalás se decantó finalmente por el luso en el once en detrimento de Piccini, recién recuperado de Covid. Thierry se situó en el carril derecho como tan bien lo había hecho en las cuatro primeras fechas de la temporada y volvió a sentir el calor de la afición de Mestalla, algo mermada por la 'gracia' de jugar un 31 de diciembre.

Thierry Rendall tenía muchas ganas de volver, lo demostró durante el impasse vacacional e hizo lo propio en los primeros minutos del encuentro. Tanto que incluso le pasó factura. El portugués estuvo muy acelerado durante los primeros cuarenta y cinco minutos y sus ganas se transformaron en agresividad. Gracias a ellas recuperó varios balones de mérito, pero también se cargó con una tarjeta amarilla cuando apenas habían transcurrido once minutos. Fue bajando pulsaciones con el paso del minutero y sus prestaciones defensivas cumplieron con las expectativas. No fue su partido más acertado en clave ofensiva, aunque bien es cierto que la acción más peligrosa del Valencia nació de una acción suya. Peleó un balón que se marchaba por línea de banda y encontró a Hélder Costa como receptor. El extremo protagonizó una jugada de fantasía y puso un centro como mandan los cánones que Hugo Duro cabeceó directo al poste. Su ímpetu en no darse por perdido fue su mayor virtud. Corrió hasta línea de fondo un balón en el que Melamed tenía todas las de ganar, pero estuvo más avispado y acabó sacando una falta peligrosa y la primera amarilla para el cuadro perico. Minutos más tarde, en la única ocasión que se le presentó para centrar desde su banda, puso un buen balón en la frontal que Soler no puedo convertir en nada positivo. La realidad es que destacó más en el apartado defensivo. De hecho acabó el partido con dos 'tackles' y ganando seis de los nueve duelos que protagonizó con el balón sobre el césped. También bloqueó dos disparos del rival y la única nota negativa fue que dos de las tres faltas que cometió fueron en dos posiciones muy peligrosas que podrían haber tenido un desenlace peor. Ya en la segunda mitad, la lesión de Jesús Vázquez obligó a Thierry a cambiar de banda y situarse en una posición nueva para él. Sin embargo, su aventura fue efímera puesto que diez minutos más tarde también pidió el cambio y abandonó el campo cojeando con lo que aparentemente parecía una sobrecarga. Thierry reapareció, y lo hizo con convicción. Cumplió tanto en ataque como en defensa, aunque sus revoluciones 'extra' le jugaron una mala pasada en algunos momentos. La mala fortuna de la que no logra escabullirse el Valencia obligó al luso a jugar más de lo previsto y sus gemelos dijeron 'basta'.