Thierry Rendall regresó el viernes recuperado de su lesión y con buenas sensaciones hasta que tuvo que abandonar el partido por unos calambres en los gemelos que no revisten gravedad. El lateral derecho portugués fue protagonista en el campo contra el Espanyol y también en los micrófonos del club. Estas fueron sus palabras:

Regreso

"Tenía muchas ganas de volver desde que me lesioné. No hemos podido conseguir los tres puntos, pero hay que seguir trabajando. Me encontré bien, pero al llevar tiempo sin jugar se me cargaron los gemelos. Nada importante".

Cerrar los partidos

"Nos falta experiencia y saber cerrar los partidos. Hay que seguir. En los últimos siete partidos no habíamos perdido. Hemos intentado ganar, pero no se ha podido. Hay que seguir".

Balance de 2021

"Para mí ha sido un buen año. He podido jugar, que es lo que quería. Para el club, creo que podríamos haber hecho más. Somos el Valencia y siempre tenemos que hacer más".

Deseo para 2022

"Deseo para 2022 mucha salud a la afición".