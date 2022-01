La situación de Jorge Sáenz, defensa propiedad del Valencia CF cedido en la liga portuguesa, es cuanto menos atípica. Llegó al Valencia CF el verano de 2019 y todavía no ha debutado en el primer equipo. Venía de hacer una campaña notable en el Tenerife de LaLiga SmartBank y tras pagar el club 4 millones por su fichaje y la mitad de sus derechos económicos, se marchó cedido al Celta.

Por proyección, el Valencia CF incorporaba un refuerzo para la zaga con proyección y margen de mejora. Ahora bien, el que por entonces era internacional sub-21 (sus números en el Heliodoro Rodríguez lo avalaron) no ha progresado como se esperaba y ahora vive una segunda cesión frustrada por los pocos minutos de juego.

Fichó por el Valencia CF pero rápidamente voló a Vigo. Allí no tuvo las oportunidades deseadas. Solo jugó al principio de aquella temporada y el acuerdo del préstamo era por dos temporadas. Se tanteó la opción de cortar el préstamo, pero en Vigo no pusieron las cosas fáciles y el futbolista pasó con el paso de las semanas al ostracismo. No contaba e incluso fue apartado.

Decepcionante temporada 20/21 y peligra la 21/22

La temporada pasada se quedó a cero. No disputó ni un solo minuto. El defensor canario confesó tras abandonar Vigo que no entendía qué había ocurrido.

"Entreno aparte y tengo que estar una hora dando vueltas al campo con otro compañero (en referencia a David Costas). Sin estar abierto el mercado y sin haberme negado a nada. Así, de buenas a primeras. El trato fue cada vez peor", confesó tras el fin de aquella especie de pesadilla.

En verano regresó a València e hizo la pretemporada a las órdenes de Bordalás. No tuvo sitio en el equipo y salió en busca de minutos a la liga portuguesa. Se esperaba que su expedición en el Marítimo de Funchal portugués fue positiva. En Madeira tampoco ha ido bien. Comenzó jugando, como en Vigo, pero poco a poco ha desaparecido del mapa. No juega desde septiembre y en total suma 498 minutos en toda la temporada entre liga y copa.

Desde luego, el canterano del Tenerife, de 25 años, tiene tiempo por delante para enderezar su carrera. Pero, de momento, no está yendo bien. Y eso repercute negativamente en el Valencia CF: tiene contrato hasta 2024 y cada vez se devalúa más. De los tres millones de valor de mercado que llegó a alcanzar aquel verano de 2019 según Transfermarkt, la cifra ya ha caído por bajo del millón.