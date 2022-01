El FC Cartagena recibe al Valencia CF este miércoles en el estadio Municipal de Cartagonova en un duelo que la afición local se tomará como una fiesta en la que poder soñar con seguir adelante en la Copa del Rey. Los de Bordalás no pueden permitirse la relajación si no quieren darse un susto catastrófico. En cualquier caso y conscientes de la importancia de una cita histórica para ellos, el club local ha creado un cartel espectacular: "Leyendas que nos unen".

El avance de la variante Ómicron del Covid ha motivado más restricciones a nivel social que han afectado a los recintos deportivos. El Gobierno decretó una reducción al 75 por cien de capacidad en espacios abiertos y del 50 en cerrados, algo que afecta al estadio de Mestalla, pero no a los abonados de la entidad, que podrán seguir accediendo al estadio libremente.

La capacidad del estadio valencianista es de 49.000 espectadores, por lo que el 75 por cien queda situado en 37.000, una cantidad inferior al total de abonados que tiene ahora mismo la entidad blanquinegra (32.000), por lo que todos ellos podrán acceder sin restricciones como hasta el momento y las entradas que se saquen a la venta serán solamente para público general.

Esta situación empezará el próximo día 19 en el encuentro contra el Sevilla FC, partido para el que todavía no hay entradas a la venta mientras que el Valencia CF estudia el precio que pondrá.

La realidad es que las restricciones no han supuesto ningún traspiés al Valencia CF, ya que la media de espectadores a Mestalla no superaba los 30.000 asistentes esta temporada, menos incluso que el número de abonados que tiene la entidad. Por ello, los socios no tendrán ningún problema para seguir accediendo en las mismas condiciones que lo había hecho hasta ahora. Salvo que el virus siga arreciando con fuerza y haya nuevas medidas, no tendrán que volver a comprar entradas.