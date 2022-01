Vacío legal en la normativa de la RFEF. El departamento jurídico del Valencia CF. José Bordalás no sabe si puede alinear su César Tárrega para el Cartagena-Levante de la Copa del Rey, previsto para el próximo miércoles 5 de enero a las 16.00 horas.

El defensa central está sancionado tras ver la quinta amarilla en el partido Recambios Colón-Mestalla de Tercera RFEF y de momento y con el reglamento en la mano, pone que está sancionado hasta que no se dispute una jornada de su equipo (el VCF Mestalla). Así lo desvela el diario AS, que desvela que este es el motivo por el que el defensa central no fue convocado el pasado viernes para el Valencia-Espanyol de LaLiga.

La duda está en su el jugador quedaría (o no) liberado de su sanción el miércoles por la mañana (12:00 horas) antes del encuentro en Cartagena. Está previsto que el filial valencianista se enfrente al Castellón B por la mañana y en teoría Tárrega estaría disponible a las 16:00 horas para la Copa. Ahora bien, hay dudas en el club y se ha hecho una consulta a la RFEF que todavía no tiene respuesta oficial.

El tema parece claro, pero en su artículo 56 y según la citada fuente, en el reglamento se habla de "jornadas" y no de días u horas. En este caso apenas hay dos horas entre ambos encuentros. Bordalás todavía no sabe si puede o no alinearlo y cuenta con las bajas de Paulista y Diakhaby, con lo que el joven central tenía toda las papeletas de jugar. Habrá que esperar una respuesta oficial del departamento jurídico de la RFEF hasta saberlo.