El Valencia CF visita el Santiago Bernabéu este próximo sábado 8 de enero a partir de las 21:00 horas. Un envite complicado ante el líder de la Liga y del que, tras el tropiezo ante el Espanyol en Mestalla (1-2), los de José Bordalás esperan regresar con algo positivo.

Y más después de la imagen mostrada por el conjunto ‘blanco’ en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe. Precisamente el técnico azulón, Quique Sánchez Flores, tras su victoria por 1-0 dio varias pistas a José Bordalás para vencer a los de Ancelotti.

Así, explicó que antes del partido decidió que la zona donde "estrangular" al conjunto madridista era en la línea formada por Casemiro, Kroos y Modric.

“Teníamos que decidir dónde estrangular. Al Real Madrid no le puedes eliminar a once jugadores. Decidimos que Kroos, Modric y Casemiro, era el lugar donde estrangularles y hacerles sentir incómodos. No me han decepcionado. La clave era la correcta", señaló tras el choque.

En este sentido, el preparador madrileño destacó que se midieron a “un rival con muchas herramientas para hacer daño. Estuvimos muy intensos, siempre muy cerca del partido que esperábamos”.

Espíritu colectivo

“Cuando había que presionar adelante, lo hicimos, cuando pudimos jugar, jugamos”, prosiguió Quique, para el que otra de las claves para ganar al Real Madrid residió en "la fuerza del grupo" ya que, a su juicio, cuando un club es fuerte colectivamente, es capaz de conseguir resultados.

"Eso es lo único que hace acercarte a la victoria. Ante el Real Madrid hay que remar todos, y en ocasiones una pizca de suerte”, insistió el ex del Valencia CF, que se quedó sobre todo con “la capacidad del equipo para entender las cosas. Queríamos jugar un tipo de partido. Todos son distintos. Jugamos como nosotros jugamos adaptando ciertas cosas. Mis jugadores son camaleónicos, son capaces de adaptarse al partido que queremos. Hemos generado esa virtud".