El entrenador del Valencia CF, José Bordalás, habló en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Cartagena de Copa del Rey de esa eliminatoria, de los errores defensivos del equipo y por supuesto del mercado de fichajes. En una ventana en la que todos los equipos están tratando de reforzar sus plantillas, el conjunto de Mestalla necesita mejorar sí o sí el fondo de armario, el técnico destacó de nuevo posiciones en las que necesitaría refuerzos.

A la pregunta sobre si lo que necesita es un central y un medio, José Bordalás fue claro. "Son posiciones que ya intentamos reforzar en el mercado de verano y no se pudo. Hemos visto llegando al ecuador del campeonato que son posiciones a reforzar sin duda", señaló.

En una de esas posiciones, el conjunto valencianista tiene en la lista a Mubarak Wakaso, quien mantiene una buena relación con el cuadro el entrenador valencianista. Así lo ha dejado claro en rueda de prensa.

"Con Wakaso no ha habido absolutamente nada hasta la fecha. Hablé con él hace dos meses como con otros futbolistas que he tenido. Sinceramente a día de hoy estamos valorando otras opciones que el mercado de fichajes nos pueda presentar, pero Wakaso en estos momentos no. También se marcha a la Copa África, es un hándicap... No sabes cuándo va a llegar, ni en qué condiciones", señaló el jefe del banquillo de Mestalla.

Un jugador muy apetecible

En cualquier caso, Bordalás reconoció que tiene una gran relación con el jugador y que le vendría bien a cualquier equipo. "No puedo comentar nada sobre fichajes. Se ha abierto el mercado y tenemos en el punto de mira jugadores que nos pueden ayudar. Han comentado en algún medio que he tenido conversaciones con Wakaso. Hablo con él no de muy seguido pero de vez en cuando. Está en la liga china, he mantenido contacto con él. Los caminos se distanciaron pero seguimos teniendo contacto. A cualquier equipo le puede ayudar muchísimo. Él tiene contrato en China. No sabemos ni tan siquiera su situación contractual. Hay futbolistas que si se dan la oportunidad nos vendría muy bien", explicó.