El Valencia necesita jugadores y es evidente que la rotación de plantilla se queda corta para las aspiraciones del equipo. El técnico de hecho reconoció hace tan solo unos días, en la previa del duelo contra el Cartagena, que «para crecer hay que fichar». La frase no deja dudas. El objetivo tiene que ser estar en Europa y es necesario tener más piezas para poder contar con recursos suficientes. El entrenador tiene de hecho clara una cosa: hace falta un medio y un central. «Son posiciones que ya intentamos reforzar en el mercado de verano y no se pudo. Hemos visto llegando al ecuador del campeonato que son posiciones a reforzar sin duda», señaló el entrenador antes del encuentro contra el Cartagena.

Con esa idea es inevitable mirar al verano y ver los objetivos que tenía el técnico. Metas demasiado grandes para la realidad de un Valencia CF que ahora mismo no puede permitirse ir a por jugadores como Arambarri o Djené. No está en ese marco económico y tiene que apuntar a otro estilo de jugadores, pero eso no obliga a dejar de buscar sino a rastrear más y mejor. Bordalás lo necesita, lo pide y el Valencia tiene además una cuenta pendiente con Europa después de dos temporadas sin jugar por el Viejo Continente. Y para eso necesita jugadores con ‘oficio’, un término que ha repetido en varias ocasiones el técnico alicantino.

La parcela central

Bordalás pidió en verano un esfuerzo por un central. La figura de Djené era ese jugador que generaba consenso pero estaba lejos finalmente de ser una posibilidad por el tema económico. Ahora en enero, el técnico sigue necesitando más futbolistas en esa zona defensiva. Paulista, Alderete y Diakhaby son sus únicos efectivos. Hugo Guillamón es mediocentro para Bordalás y solo está actuando ahí de urgencia ante las bajas. Y es que la de Paulista está alargándose mucho más de lo previsto. La intención es poder contar con un central que pueda jugar con la línea adelantada, que no sufra con balones a la espalda y con capacidad para acudir bien al lateral para las coberturas. Esa es la prioridad.

El medio

En la medular, la figura de Arambarri es la obsesión. El último en sonar había sido Wakaso aunque Bordalás confirmó que no había habido ningún tipo de acercamiento con el jugador. La intención es lograr futbolistas con esa capacidad para robar en campo rival. Un estilo Escalante, que se ha llevado el Alavés. Ahí se necesitan jugadores de ‘oficio’.