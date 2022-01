Un nuevo partido contra el Madrid y otro buen número de bajas para medirse a los blancos. Pasó en la ida y de nuevo en este arranque de la segunda vuelta antes de viajar al Santiago Bernabéu. En Mestalla fueron Gayà y Cheryshev unido a las de Carlos Soler y Thierry Rendall en la primera parte.

En esta ocasión, como mínimo, estarán ‘out’ Gabriel Paulista y Foulquier por lesion más Hugo Duro por sanción. También estará fuera Carlos Soler al 99 por cien después de su lesión muscular contra el Cartagena en Copa del Rey, algo que además le podría tener algún partido más de baja. Otra duda es Diakhaby.

El francés está entre algodones, fue sustituido por molestias físicas y aunque no es grave todavía no está confirmada su presencia. En definitiva, el cara a cara contra los de Ancelotti, de nuevo llega con problemas para Bordalás, que iniciará el Tourmalet con más ausencias de las esperadas, algo que condicionará el once.

El contratiempo Soler y el de Diakhaby suponen además que en vistas al duelo contra el Madrid toque cambiar cosas. En los últimos enfrentamientos además la banda izquierda era para Hugo Duro, sancionado, y Soler era el teórico banda derecha en un doble pivote Wass-Guillamón. Eso sin embargo ya no estaba siendo posible en la mayoría de partidos porque con la lesión de Wass, más otros contratiempos en la zaga, a Hugo Guillamón le tocaba jugar como central.

Ahora se abre el abanico de posibilidades y son Hélder Costa y Cheryshev los que apuntan a jugar por fuera, Racic y Wass por dentro y arriba Guedes y Maxi Gómez. Ese podría ser el centro del campo y la delantera para medirse al Madrid en el Santiago Bernabéu. Y la lista de bajas ha sido excesivamente larga en lo que lleva de temporada el cuadro de Mestalla semana a semana.

Tanto es así que el equipo titular para José Bordalás al inicio de curso Cillessen -con permiso de Mamardashvili en ese momento- Thierry, Paulista, Alderete, Gayà, Soler, Wass, Hugo, Cheryshev, Maxi Gómez y Guedes, no han podido jugar prácticamente juntos. En algunos casos porque otros futbolistas se han ganado el puesto, como es el caso de Hugo Duro y Hélder Costa, que han adelantado -por mucho- al extremo ruso en la ecuación.

El factor Soler

Los números del centrocampista están encima de la mesa. El medio tiene una estadística a favor que comparte con Gayà y que deja clara la influencia que tiene sobre el terreno de juego. Cuando han sido titulares el Valencia CF solo ha perdido dos partidos. La media de puntos con ambos sobre el campo es mayor que la de muchos de sus compañeros. De fondo ahora aparece el Real Madrid y la sensación es que el ‘10’, si se confirma su baja, eso genera un problema también en la idea del técnico de ir a presión alta y de ataque rápido. También en transiciones tras robo en campo propio a pesar de que Cheryshev y Hélder, teóricos titulares, puedan ser de la partida. en esa visita al Santiago Bernabéu, donde habrá que estar especialmente atento en defensa.

Fichajes

Uno de los principales motivos por los que José Bordalás ha reclamado un mayor esfuerzo para cerrar jugadores es la falta de nivel de la segunda unidad y también el número de efectivos por línea. Con solo tres centrales, la lesión de uno -en este caso de Paulista- está provocando un contratiempo demasiado grande e incluso la obligación de ver a Hugo atrás cuando para Bordalás es un fijo en la medular.

Además, aunque Wass lo está jugando todo, el técnico necesita más músculo y jugadores para poder acudir a una presión alta. Ese rol ‘Arambarri’ sigue sin llegar y la peor noticia es ver cómo a 6 de enero no hay excesivos movimientos. También en la zaga, donde el entrenador quería sí o sí a un jugador como Djené. ¿Llegará alguno antes del día 31?