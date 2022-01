El Valencia se enfrenta este sábado al líder de LaLiga y a sus catorce años sin ganar en el Santiago Bernabéu. También a sus propios problemas defensivos, a la inoportuna lesión de Carlos Soler y a la escasez de fondo de armario que ha penalizado toda la temporada. Sin embargo, la gran amenaza del partido puede que no sea nada de eso. El verdadero peligro, el único que hoy estará fuera del control del Valencia, se llama Alejandro Hernández Hernández. El Real Madrid ha puesto en marcha en los últimos días la maquinaria para condicionar la actuación del árbitro y eso es sinónimo de preocupación en la entidad de Mestalla. El entorno blanco se ha quejado de la designación del colegiado y se ha encargado de meter presión al canario en las últimas horas enumerando los supuestos claros errores arbitrales que han sufrido este año (diez penaltis no pitados según sus medios afines), rescatando su historial de ‘injusticias’ en sus partidos contra el Madrid, quejándose de las faltas que recibe Vinícius Junior y la falta de protección arbitral al brasileño y, por supuesto cuando se trata de un equipo dirigido por José Bordalás, etiquetando al Valencia de un equipo «duro». La campaña mediática perfecta de victimismo para influir en las decisiones del árbitro y conseguir que el único perjudicado sea el Valencia. Hoy más que nunca, ojo con Hernández Hernández.

El Madrid ha perdido puntos que no esperaba contra el Cádiz y el Getafe, el Sevilla le ha recortado distancias en la clasificación y se ha agarrado a los árbitros como excusa a raíz del penalti de Damián Suárez a Marcelo en el Coliseum que, por cierto, no era. Bordalás es consciente de la «presión» que se está intentando ejercer sobre Hernández Hernández, pero prefiere centrarse en su equipo y confiar en la profesionalidad del colegiado canario. «No opino de eso. El mundo del fútbol y del periodismo es lo que tienen. Estas cosas no me sorprenden. Se intenta ejercer algún tipo de presión a veces. Ha ocurrido muchas veces. Todos nos quejamos de alguna manera. No me preocupa para nada y creo que Hernández Hernández es un gran árbitro. En España tenemos una gran liga y magníficos árbitros». Este sábado será el mejor escenario para demostrar esa personalidad que tantas veces se ha echado en falta en el Bernabéu.

El malestar de la parroquia blanca con los árbitros por increíble que parezca, es palpable. No es casualidad que a Carlo Ancelotti le recordaron este viernes en rueda de prensa que el Valencia que es el equipo que más faltas comete de LaLiga. El italiano, lejos de entrar en la provocación, restó importancia a la estadística y no aprovechó para echar más leña al fuego. «Hay muchas cosas para evaluar ese dato, la posesión que tienes, con más balón tienes menos posibilidad de hacer falta. Cada equipo tiene su estilo. El Valencia defiende muy bien, con intensidad, es lo normal del fútbol, es la que tenemos que meter nosotros en la defensa y en los duelos», aseguró.

La maquinaría blanca orquestada Florentino Pérez se queja de Hernández Hernández amargamente. Le responsabiliza por haberle ‘robado’ LaLiga 20/21 por unas supuestas manos del central del Atlético de Madrid Felipe que no señaló. No se le perdona. Y eso que cuentan por victorias las veces que el canario les ha pitado este año. Con él ganaron 0-1 al Betis en la tercera jornada. Entonces nadie dijo nada. Si alguien de verdad tiene motivos para quejarse de Hernández Hernández es el Valencia. Lo que pasó en el Camp Nou la temporada pasada fue inédito. El canario se inventó un penalti de Gayà a Griezmann y ni siquiera el VAR le hizo cambiar de opinión. Mantuvo el penalti y lo único que hizo fue quitarle la roja al capitán. «Primero pita penalti por empujón... y cuando lo ve en el VAR me dice que le toco abajo. No le encuentro sentido a lo que me ha explicado la verdad». Esperemos que hoy acierte más. Mucho cuidado.