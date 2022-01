El Valencia CF emitió un comunicado oficial informando de la lesión de Carlos Soler que le impedirá jugar este sábado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Este fue el parte médico del club: «Tras las pruebas realizadas este viernes, el jugador del Valencia CF, Carlos Soler, presenta una lesión de la musculatura adductora de su pierna izquierda, sufrida en el partido de Copa de este miércoles ante el FC Cartagena. El jugador seguirá tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica», señalaba la entidad.

El club no habla de plazos, pero el jugador según ha podido saber este periódico, estará alrededor de dos semanas de baja, aunque podría ser menos. Es decir, es baja segura contra el Real Madrid (8 de enero) y Atlético Baleares en la Copa (15-16 de enero). El primer objetivo ‘real’ es llegar a tiempo al Valencia-Sevilla del miércoles 19 de enero. De no ser así, tendría que esperar a la visita al Wanda Metropolitano de este fin de semana (22 de enero).

Soler no se pudo someter a pruebas el jueves, tal y como estaba previsto, porque el edema impedía ver con exactitud el alcance de la lesión. En cualquier caso hay que mantener la calma, como así explicó Bordalás en la rueda de prensa de este viernes. «La baja de Carlos Soler, como la de cualquier compañero, es un contratiempo. Es un jugador importante y no contábamos con ello. Los daños colaterales de la Copa del Rey. Hemos sufrido lesiones como la de Foulquier en Galicia como la de Carlos en Cartagena. Son jugadores importantes, pero no es momento de lamentarse sino de afrontar el partido con los jugadores disponibles. Tengo una gran confianza en ello», señaló recordando alguna de las otras ausencias en vistas a este partido.

El caso de Paulista

La ausencia del central brasileño vuelve a ser una de las más sonadas. El jugador empezó la temporada como titular indiscutible pero la lesión contra el Vilarreal le ha dejado KO desde entonces. A pesar de eso, el Valencia solo ha sumado una derrota, la cosechada contra el RCD Espanyol en Mestalla, desde su lesión. Por su parte, Foulquier está lesionado, Hugo Duro es baja por sanción y Diakhaby y Thierry, aunque entre algodones, llegan al encuentro de este sábado noche para aportar desde el terreno de juego del Santiago Bernabéu.