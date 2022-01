La historia interminable. El Valencia CF sufrió en sus carnes una vez más los errores arbitrales en su visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Una jugada más para la colección de polémicas que benefician tras la presión mediática y desde el propio club sobre los árbitros antes de los partidos.

Esta vez Hernández Hernández fue el que se encargó de señalar un penalti inexistente de Alderete sobre Casemiro. Ni revisión de VAR, ni cambio de opinión. El colegiado canario fue el único que lo vio, ya que el jugador del Madrid se tiró descaradamente.

Pues bien solo un mes antes, Ancelotti precisamente se defendía de las críticas del sevillismo tras un penalti de Modric a Ocampos que el colegiado no quiso señalar: "En Sevilla se pueden enfadar, pero al inicio de temporada nos dijeron que los penaltitos no se iban a pitar. Y yo estoy de acuerdo. Los penaltis tienen que ser claros y los penaltitos no se tienen que pitar".