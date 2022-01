Cristiano Piccini está viviendo su mejor momento como futbolista en los últimos dos años. Se ha terminado de recuperar de una grave lesión que incluso le hizo pensar en la retirada está sumando minutos a las órdenes de Bordalás.

Ahora bien, su buen momento tiene un pero, y no es otro que su contrato. Acaba en junio y él mismo ha reconocido que está viviendo sus últimos partidos con la camiseta del Valencia CF porque aunque a él le gustaría renovar, el club no lo contempla.

Cristiano Piccini se rompió la rótula en 2019 y desde entonces vivió la cara más complicada del fútbol. Perdió la alegría y pese a que la Atalanta le fichó sabiendo de sus problemas físicos, le hicieron sentirse mal. "'Nos hemos equivocado en ficharte, no estás listo'...Me hicieron sentir un inválido y que el problema era yo, cuando ellos sabían perfectamente cómo llegaba. A los tres días de estar allí ya estaba fuera del equipo. Jugué un partido 60 minutos. Estaba cojo, no sé ni cómo pude jugarlos. Jugué porque no había otro. Llegó un momento en que ni entrenaba con ellos, trabajaba con el segundo equipo. Fue una pesadilla. Yo necesitaba ayuda y encontré todo menos ayuda. Parece que querían hundirme en vez de ayudarme. Pedí volver a Valencia porque estuve muy cerca de caer en una depresión", aseguró en una entrevista concedida en el diario AS.

Y es ahí donde con Javi Gracia, el pasado curso, y con Bordalás este recuperó la esencia hasta volver a sentirse un futbolista. Hasta marcar, recientemente al Elche CF en Mestalla para conseguir el triunfo. "Fue la guinda a la recuperación", sostiene en la entrevista. "Mi famoso gol al Huesca en 2018 fue importante para el equipo. Pero el del Elche fue, a título personal, la sensación de haber vuelto. Una alegría inmensa después de tantos momentos duros... Fue la felicidad, la liberación de toda esa mierda que me ha pasado. Ese gol lo guardaré en mi recuerdo toda mi vida. El gol al Elche ha sido el momento más emocionante de mi carrera", indicó.

Fin al contrato en el Valencia CF. ¿Y ahora qué?

El italiano, antes del encuentro en el Bernabéu, ha pasado revista en varios medios. También en su país. Y en una concedida a Gianluca Di Marzio habló claramente sobre su futuro y su retirada profesional. "Puedo firmar con quién me quiera. Renovaría con el Valencia CF, ese es mi objetivo. Pero en el club no tienen estas intenciones. Tendré que mirar a mi alrededor, a regañadientes, porque el Valencia CF es mi casa y volveré a la ciudad después del fútbol".