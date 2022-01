Koba vivió, para mal, una experiencia que nunca olvidará en el Bernabéu. El tiempo y también su actitud determinarán si lo que ocurrió en el Real Madrid-Valencia fue bueno para él y su futuro en el Valencia CF o no.

El centrocampista francés ingresó al terreno de juego en el minuto 65 y 17 minutos después regresó al banquillo. Un 'toque de atención' de Bordalás al futbolista en toda regla y con razón. A Bordalás no le gustó el compromiso del futbolista sobre el verde y tras varias acciones en las que quedó señalado, lo mandó de vuelta al banquillo.

No hizo cara de buenos amigos Koba, que no se podía creer que apenas le hubiera aguantado sobre el verde 17 minutos y lejos de volver al banquillo, su enfado le llevó directamente al túnel de vestuarios.

El mal partido de Koba en el Bernabéu

Koba ingresó al verde exactamente en el minuto 65.35. Por delante tenía unos 30 minutos (con el descuento incluido) para demostrar que tiene sitio en esta plantilla. Habría sido, en caso de acabar el encuentro, el segundo día del curso con más minutos. El exfutbolista del Lens nunca ha sido titular y pese a que ha sumado participaciones en 8 encuentros ligueros, siempre aportó en minutos más 'residuales'. Residuales sí, pero también decisivos (todo hay que decirlo).

El día que más minutos había jugado hasta la fecha del Bernabéu fue contra el Celta. Sumó, por entonces, 52 minutos en Balaídos. El segundo mejor registro ya eran los 23' minutos de su debut liguero contra el Sevilla, por lo que en Madrid tenía una gran oportunidad que lamentablemente no aprovechó.

Más allá de su falta de experiencia, propia de la juventud, lo que a Bordalás no le gustó fue su actitud y su nulo compromiso defensivo. Nada más ingresar al terreno de juego ya llegó tarde al primer balón dividido y no basculó correctamente en defensa. Tuvo pérdidas importantes en la zona de la medular y sobre todo no estuvo fino en dos contragolpes del equipo de Ancelotti que terminaron con Koba bajando al trote, muy por debajo de la intensidad o la velocidad requerida para un futbolista aparentemente fresco.

Más allá de estas acciones defensivas, tampoco aportó soluciones ni alternativas a un atascado ataque. Sea como sea, lo intentó pero no fue su día. Y esto puede pasar en un chico de 20 años que juega en el Bernabéu. Pero Bordalás no le vio bien y decidió quitarlo.

La explicación de Bordalás. ¿Toque de atención?

"Habíamos acortado distancias, teníamos que sacar un delantero y a Koba le ha costado replegar y ubicarse. Es una decisión táctica. No es la primera vez que lo he hecho ni será la última. No hay que responsabilizar al chico. Es joven y va a tener más opciones", explicó el preparador en la rueda de prensa postpartido.

Buscó el técnico restarle hierro al cambio, pero Koba no se fue contento y mucho menos lo hizo Bordalás. En realidad el preparador no se fue contento con nadie y muestra de ello fue su enfado al día siguiente en Paterna.

Una vez más se repitieron errores inapropiados para futbolistas profesionales y del Valencia CF. El tiempo dictaminará si el incidente de Koba en Madrid fue un correctivo positivo o si, por contra, acaba siendo letal para que no termine de ser importante y sumar en el Valencia CF.