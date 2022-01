Valencia CF y Atlético de Madrid constituyen la auténtica resistencia de LaLiga al poder establecido por Barça y Real Madrid a lo largo de la historia. Valencianistas y colchoneros han compartido, con décadas mejores y peores, ese papel de alternativa... y también numerosos futbolistas. Algunos icónicos como David Villa, Rubén Baraja o Lubo Penev. En el siglo XXI, de hecho, esta tendencia se ha acrecentado con hasta 14 futbolistas actuando como locales en el Manzanares y en la capital del Turia. Daniel Wass podría ser el décimoquinto.

El último que hizo las maletas para recalar en el Wanda Metropolitano fue Geoffrey Kondogbia en una venta que levantó muchas ampollas y molestó enormemente al entonces entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, y que ascendió a diez millones de euros más variables. En el pasado lustro, eso sí, ha sido un camino de dos sentidos.

El Valencia pescó a Kevin Gameiro para apuntalar el ataque de Marcelino García Toral tras la salida de Simone Zaza por 16 millones de euros. Su rendimiento fue irregular, pero dejó un gran año en la temporada del Centenario, marcando en la Final de Copa del Rey al FC Barcelona. También llegó la temporada anterior Luciano Vietto en calidad de cedido para tratar de mejorar la rotación valencianista y, aunque se presentó con un triplete en Copa, no volvió a rendir. El anterior precedente, unos años atrás, fue la llegada de Guilherme Siqueira también cedido, pero encadenó irregularidad y problemas físicos.

Echando la vista más atrás hay casos muy llamativos y que evidencian que hubo momentos en los que el Valencia era el club comprador y el Atlético el que tenía la necesidad de hacer caja. Rubén Baraja llegó al Valencia por 2.000 millones de pesetas y se convirtió a la postre en uno de los fichajes más rentables de la historia de la entidad valencianista, comandando el centro del campo del mejor Valencia de la historia. También se quitó las rayas rojas de la camiseta Salva Ballesta, que veía de ser el máximo goleador colchonero en segunda división y al Vicente Calderón llegó Diego Alonso en calidad de cedido.

Con el Atlético ya más recuperado y estabilizado de nuevo en Primera División apostaron por el fichaje de Miguel Ángel Ferrer 'Mista' para apuntalar una delantera de ensueño en la que también estaba Fernando Torres. También logró el préstamo del uruguayo Gonzalo de los Santos, jugador de rotación en el Valencia de Benítez. Ever Banega, por otra parte, también salió de Mestalla con esta fórmula después de llegar procedente de Boca Juniors en 2008.

Otros no llegaron de forma directa

También ha habido casos en los que jugadores han vestido ambas camisetas tras pasar por otros equipos de por medio. Algunos de los casos son: Mario Suárez, Arizmendi, Miguel Ángel Moyà o David Villa, que contribuyó a ganar la liga bajo las órdenes del Cholo Simeone.