El enésimo bandazo de la montaña rusa que vive el Valencia CF con las lesiones está a punto de llegar a su fin. Carlos Soler, Foulquier, Paulista y Thierry son, actualmente, los futbolistas que, por motivos diferentes, copan la enfermería blanquinegra.

Soler cayó lesionado en la última eliminatoria de Copa ante el Cartagena. Tras el partido, el club informó de la lesión pero no especificó tiempo de baja. Sin embargo, según pudo saber Superdeporte, los plazos de recuperación podrían girar en torno a dos semanas. Por lo tanto, tras ser baja contra el Real Madrid y presumiblemente ante el Atlético Baleares en Copa, todo apunta a que Carlos Soler podría volver al equipo el día 19 ante el Sevilla FC, cuando se hayan cumplido 14 días de su lesión. No obstante, la evolución en la recta final de su recuperación tendrá la última palabra y Bordalás podría decidir no forzarlo.

Quien también fue víctima de la competición del KO, aunque una ronda antes, fue el lateral Foulquier. Cayó lesionado ante el Arenteiro a mediados de diciembre y, prácticamente un mes mas tarde, el galo ya entrena junto al resto de sus compañeros en el césped de Paterna.

Por su parte, Gabriel Paulista presenta un pronóstico mucho menos halagüeño. Lesionado desde finales de octubre ante el Villarreal, el brasileño lucha para evitar el quirófano y su notable consecuencia de decir adiós a la temporada. De momento el zaguero prefiere esperar y recuperarse sin operarse pero, dos meses y medio después y tras el tratamiento de varios doctores, el pronóstico del defensa empieza a preocupar en Paterna.

La incógnita del Covid

El caso de Thierry es mucho más impredecible. El luso dio positivo justo antes de viajar a Madrid. Su presencia en Copa parece difícil debido a que solo pasarán ocho días desde el contagio. Es más viable pensar que pueda estar disponible para recibir al Sevilla, cuando hayan pasado 12 días desde el contagio.