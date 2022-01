"Estamos con el corazón roto. Los valencianistas recordaremos a Vera y Cayetana con un minuto de silencio en los próximos partidos de nuestros equipos. Nuestro más sincero pésame y toda la fuerza y ánimo a sus familias y allegados. DEP". Con este mensaje ha contestado la cuenta oficial de Twitter del Valencia CF a un vídeo viral en el que la pequeña Vera cantando feliz junto a un texto que ha conmocionado a decenas de miles de usuarios de la red social: "Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA".

