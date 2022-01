Alberto Casta ‘Canario’ no renuncia a nada ante el Valencia. El extremo palentino, uno de los intocables para Xavi Calm en el Atlético Baleares, confía en que el equipo pueda volver a una eliminatoria histórica y plantarse en cuartos de final de la Copa. "La Copa te brinda esas noches de ganar a equipos de Primera, eso la gente lo valora, hacía muchos años que no venían Primeras al Estadio Balear. Se generó ilusión con el Getafe y con el Celta no fue casualidad y esperando seguir dando sorpresas", ha apuntado.

El futbolista blanquiazul cree que Bordalás, a pesar de que realizará rotaciones, sacará u equipo dispuesto a imponer la diferencia entre categorías. "Bordalás sacará el 11 más competitivo que queda, pensarán en su oportunidad de plantarse en cuartos ante un rival de menor entidad. Está claro que el pitido inicial está al 50% con 0-0. Su calidad se iguala con nuestra gente y nuestra motivación, como fuera ante Getafe y Celta, la afición se volcará y nosotros daremos el 100% para brindarles otro partido histórico", ha destacado. «No estaba en nuestra previsión jugar octavos de final de Copa, pero así es el formato y es bonito que equipos como nosotros puedan disputar estas eliminatorias con partidos históricos. Tenemos capacidad de jugar 4 partidos entre semana al año, esta eliminatoria motiva y gusta, es un placer para nosotros”, ha añadido. Canario ha lamentado los compañeros de equipo que están aislados en casa tras haber dado positivo en coronavirus. “Es una pena que haya compañeros en esta situación con este tipo de partidos, esperamos que el máximo nos ayude este fin de semana o la siguiente. Necesitamos a todos porque vienen unos meses duros y queremos sacarlos adelante”, ha comentado. El extremo ha querido mandar un mensaje a la afición, que en primer día ya retiró 1.000 entradas, para que acudan este domingo al Estadi Balear. “Que nadie se lo piense, que todos vengan a animarnos porque si no vienen quizá se pierdan una mañana histórica que el día de mañana se recordará».