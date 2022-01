Más allá de la salida o no de Daniel Wass rumbo al Atlético de Madrid, el Valencia CF peina el mercado en busca de centrocampistas. Una de las opciones que está encima de la mesa es la del centrocampista turco del Celta de Vigo, Okay Yokuslu. El jugador quiere salir de Vigo y encaja en los parámetros deportivos de José Bordalás. Es otra alternativa al gran deseo por Wakaso y a la alternativa de Diawara, otro de los futbolistas que ha sondeado el Valencia en este mercado invernal y que va a salir de la Roma.

La corta nómina de jugadores en la medular que tiene el club hace imprescindible fichajes que alimenten la rotación y la doten de más presencia física y mordiente, además de paliar el devastador efecto de las bajas cada vez que se producen, obligando a hacer encaje de bolillos con jugadores de otras posiciones.

En este contexto aparece la figura de Yokuslu. El jugador de 1’90 no está cómodo en Balaídos y a pesar de no ser un jugador de excelente pie, sí es un futbolista versátil y con capacidad para el robo y despliegue físico. En este sentido está considerado como un jugador interesante, sobre todo en clave cesión hasta final de temporada. Pero no es una operación fácil, ya que el jugador tiene la Premier en la cabeza y ya ha rechazado otras ofertas del mercado nacional.

Como jugador celeste la posición que más tocó fue la de pivote posicional en un trivote, pero puede actuar en todos los vértices del mismo. Trasladado al contexto Valencia, podría dar descanso a Hugo Guillamón en el doble pivote guardando la posición o acompañarle como ‘8’ con recorrido y que acompañe a los delanteros a la hora de hacer la presión.

El jugador estuvo cedido en el West Bromwich Albion de la Premier League la pasada temporada y estuvo a buen nivel. Dejó buen sabor de boca en Inglaterra y en este mercado invernal cuenta con intereses desde las Islas Británicas. El más fuerte es el del Fulham. También tiene buen cartel en Francia y Turquía, país al que estuvo muy cerca de regresar en el pasado mercado veraniego.

Diawara y Wakaso Más allá del turco, Wakaso sigue siendo una opción para el Valencia. Al técnico le gusta y además es un jugador que le encaja en su filosofía de juego. En la rueda de prensa previa al encuentro contra el Cartagena de Copa del Rey, el entrenador descartó su llegada o al menos reconoció que «no ha habido contactos hasta el momento». Uno de los problemas era precisamente que tenía que marcharse a la Copa África. Un hándicap sobre todo teniendo en cuenta que hacía falta para el futuro más próximo y es que Bordalás lleva pidiendo un medio desde verano, cuando ya no llegó Arambarri, su gran deseo. En el mismo contexto está Amadou Diawara, quien también está en el torneo africano con Guinea y que no es la primera vez que suena para el Valencia, ya que es un viejo deseo desde que estaba en Bolonia.