Bruno Fernandes estuvo cerca de jugar en Mestalla. El mediapunta es una de las estrellas no solo del Manchester United, sino de la Premier League. Dueño y señor del ataque de Old Trafford, el portugués ha marcado 45 goles y ha dado 35 asistencias en 145 partidos dese que llegara en enero de 2020 a los Red Devils, pero... la historia podría no haber sido así.

Según informa el diario Record en una llamada en portada, Jorge Mendes quiso llevar a Bruno Fernandes al FC Barcelona al salir de Lisboa, previo paso por el Valencia CF. Así pues el futbolista luso hubiera jugado durante media temporada en Mestalla hasta encontrar un hueco en el Camp Nou. Esta información que dos años después publica Record concuerda con la publicada por SUPER en 2020, entonces se explicaba que el sustituto para Rodrigo iba a ser Bruno Fernandes. La operación contaba con el beneplácito del técnico en aquel momento, Albert Celades. De esta manera el delantero del Valencia salía rumbo a Barcelona y el club de Mestalla tenía un recambio durante seis mes antes del próximo mercado y de que el portugués pudiera salir al Barcelona. Bruno Fernandes al Valencia si sale Rodrigo