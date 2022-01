El Valencia CF y los agentes de Daniel Wass han manteniendo este jueves una reunión en las oficinas del club para intentar desbloquear la salida del danés. Los agentes del futbolista quieren desbloquear la operación con el Atlético de Madrid después de que el Valencia haya comunicado al danés que no va a salir en estas condiciones. El Valencia no está dispuesto a vender a Wass por menos de 2 millones de euros. El danés es un jugador importante para Bordalás y la única opción de venderlo es que el club rojiblanco suba la oferta.

La reunión comenzó a las 13:00 horas y por parte del Valencia está el presidente Anil Murthy y el secretario técnico Miguel Ángel Corona.

El caso Wass dio un giro el pasado miércoles. El club delegó en el entrenador la decisión final y la prioridad deportiva es la que de momento se impone. De hecho, el Valencia comunicaba ayer a través de sus medios oficiales que el futbolista danés seguirá en el club hasta final de temporada.

En torno a las 14.00 horas del mediodía finalizó el encuentro. "No nos han emplazado a nada. Vamos a buscar soluciones para el chico (Wass)", dijeron sus agentes a la salida de la reunión. A la pregunta sobre si Wass quiere o no seguir en el club no respondieron.