Este sábado 15 de enero, a partir de las 12:00 horas (hora concreta siempre aproximada que depende de la duración del entrenamiento), tendrá lugar la rueda de prensa del técnico José Bordalás en la sala de prensa del Media Center de la ciudad deportiva de Paterna en la previa del partido de octavos de final de Copa del Rey ante el Atlético Baleares». Así anuncia el club la comparecencia de Bordalás. Una rueda de prensa en la que, desgraciadamente para el Valencia, puede hablarse de todo menos del partido de Copa. El técnico habla este mediodía en medio de la crisis abierta con el club por las desavenencias en el mercado de invierno. El alicantino, decepcionado con la propiedad por la ausencia de refuerzos y las diferencias de criterio en materia de fichajes, toma la palabra con la sombra cada vez más alargada de lo que pasó el año pasado con Javi Gracia y con la incertidumbre de saber qué hará. ¿Echará más leña al fuego? ¿O preferirá lavar los trapos sucios de puertas para adentro? Este sábado, la respuesta en una rueda de prensa que puede marcar el devenir del mercado y quien sabe si el futuro del técnico también.

Bordalás siempre ha negado que estuviera mandando «mensajes» a la propiedad durante las últimas ruedas de prensa con motivo de los partidos contra el Espanyol (31 de diciembre), Cartagena (5 de enero) y Real Madrid (8 de enero). Lo que es una realidad es que al técnico se la ha visto más crispado e intranquilo que nunca en materia de fichajes desde que el equipo regresó de las vacaciones de Navidad a las puertas del pistoletazo de salida del mercado de enero. Estas fueron sus reflexiones en torno a la necesidad de fichar. Sus palabras ayudan a comprender su enfado actual. Bordalás venía avisando.

30 de diciembre

El técnico aprieta de verdad por primera vez. Alertó de la necesidad de fichar y puso el ejemplo del Barcelona. «Los equipos grandes tienen que estar constantemente creciendo y mejorando. Tenemos el ejemplo del Barcelona, que se fue Messi, sabíamos que era el mejor, y se han dado cuenta que con lo que tienen no les da para pelear por estar con los mejores y rápidamente han fichado a Ferran Torres y van a llegar jugadores. Hay equipo muy buenos, todos se refuerzan, todos se potencian y el Valencia es un equipo grande y no se puede quedar atrás en ese sentido. El Valencia es un equipo grande y hay que mejorar la plantilla continuamente para no tener un déficit con respecto al resto y pelear por objetivos ambiciosos, de no ser así no tendremos esa posibilidad». Bordalás ya dejaba claro que Anil y Corona sabían de primera mano las necesidades del equipo. «He trasladado al presidente y a la dirección deportiva las necesidades del equipo porque la temporada es muy larga, hemos tenido problemas, pero el equipo ha sido capaz de afrontarlos con trabajo y compromiso, pero el equipo es evidente que el equipo tiene unas necesidades que no se le escapan a nadie y vamos a intentar, eso me ha trasladado el club, solventarlas para que el equipo sea lo más competitivo posible y podamos crecer como equipo».

31 de diciembre

Bordalás asegura después de la derrota contra el Espanyol que al equipo le falta «oficio» y que también es importante fichar para que los titulares no se acomoden. «Es importante que los jugadores sientan competencia, cuando un jugador sabe que va a jugar y no tiene competencia su rendimiento no es el mismo. Eso el Valencia lo debe mejorar sí o sí».

4 de enero

Rueda de prensa previa al partido de Copa contra el Cartagena- Bordalás lanza un recado a Meriton que en clave nacional se entiende como un ataque al Barcelona. «El Barça tiene una deuda de 300 millones y ha fichado a Ferran por 55 millones y va a fichar a Morata e incluso a Haaland dice el presidente. ¿Dónde está el Fair Play? Si queremos ser un club grande, tenemos que fichar». El técnico pidió a los Reyes Magos «que nos traigan algún futbolista que nos pueda ayudar» y avisa después de los precedentes del año pasado con Ferro, Oliva y Cutrone. «Lo que no quiero es que vengan futbolistas para rellenar y que no den salto de calidad», apuntaba. Tras el partido en Cartagonova, el 5 de enero, no se habla del mercado.

7 de enero

Bordalás asegura en la previa contra el Real Madrid que no contempla un escenario sin fichajes. «No me la he planteado, porque estamos trabajando en ello. Todos sabemos que el equipo necesita refuerzos. Confiamos en que más pronto que tarde lleguen esos futbolistas que nos pueden ayudar». El alicantino explica su frase del Fair-Play del Barça. «No tengo nada que decir de aquello. Se malinterpretó y no voy a decir nada más del Barcelona ni de ese tema. Es un tema que ya comenté y que cada uno lo interprete como considere. Es que no es ningún mensaje (a Singapur). Es una respuesta que di y no tengo nada más que decir», explicaba el entrenador.

8 de enero

El entrenador habla por última vez en la sala de prensa del Santiago Bernabéu minutos después de la derrota (4-1) contra el Real Madrid en la que vuelven a evidenciarse las necesidades del equipo en el mercado de enero. Estas fueron sus palabras desde Madrid: «El equipo tiene necesidades y las vemos todos en cada partido. Vamos a confiar en que lleguen esas necesidades que tenemos», aseguró. Este sábado, el último episodio.