El Valencia CF visita el próximo domingo al Atlético Baleares con la intención de pasar a cuartos de final de la Copa del Rey. El combinado mallorquín está siendo el auténtico 'matagigantes' de esta edición de la Copa del Rey, habiéndose dejado ya en el camino a Getafe CF y Celta de Vigo. Su entrenador, Xavi Calm, manifestó en una entrevista para El Periódico de España, que su referente en los banquillos es un viejo conocido del valencianismo: Marcelino García Toral.

El técnico del Baleares, un perfil alejado de heroicidades, convirtiendo su apellido en su forma de ser: “Soy un tipo normal y esa absoluta normalidad no me puede llevar a ser histriónico en mis ídolos. Mi principal referencia es Marcelino García Toral (técnico del Athletic), me gusta su juego y personalidad”, explicó el preparador.

Su esquema táctico (el 4-4-2) tiene una marcada influencia del que fuese entrenador valencianista: “Busco un estilo que sea fácilmente reconocible por la afición”, relató en la entrevista.

Al igual que el Valencia CF, en el cuadro balear también han tenido problemas con el Covid y a lo largo de la semana han entrenado solamente 12 jugadores de la primera plantilla, pero el técnico espera recuperar más efectivos de cara al encuentro del domingo.