Yunus Musah, uno de los jóvenes talentos que ha irrumpido en el primer equipo en los últimos tiempos, podría tener los meses contados en el Valencia CF. Al menos así lo reconoce Alessandro Messina, el nuevo CEO de la agencia de representación del internacional por USA.

Messina ha concedido una entrevista en el portal Tuttomercato en las que habla sobre el joven Musah, blindado por el club hasta 2026 y que está valorado en 15 millones de euros según el portal estadístico de Transfermarkt.

"Para Musah (del Valencia) no creo que haya nada para enero, pero en verano podría haber algo importante", aseguró. Además, el representante valoró el trabajo de su agencia en los últimos años y explicó cómo llegaron a Yunus. "He vivido personalmente el trabajo realizado en los últimos años por la agencia. Brasil y Argentina son los mercados de referencia. En Inglaterra habíamos iniciado un trabajo importante, la filosofía era encontrar jóvenes talentos y la pandemia ha bloqueado parte del desarrollo. El imperativo que nos hemos impuesto es claro: no queremos ganar dinero a corto plazo con los jóvenes, sino tomar las decisiones correctas para los niños y para las familias y para la carrera de los jugadores".

La situación de Yunus

El futbolista renovó hace unos meses con el club hasta 2026, año en que Estados Unidos, Canadá y México serán las sedes del Mundial.

Pero al margen de la selección, el joven atacante de 19 años mira por su trayectoria deportiva a nivel de clubes. El excanterano del Arsenal está teniendo minutos a las órdenes de Bordalás en la mayoría de partidos, pero pocas oportunidades desde inicio.

Este curso suma 459 minutos en 15 participaciones en LaLiga con cero goles y cero asistencias, aunque en la Copa del Rey sí ha sido más determinante: 2 goles y 1 asistencia en los tres partidos disputados hasta la fecha.