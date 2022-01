En 2006 un duelo de Copa del Rey entre el Valencia CF y el Deportivo en Mestalla se suspendió por el impacto de una moneda sobre el juez de línea de Megía Dávila, Ejido Rozas.

Esta es la crónica de aquel día en SUPER:

"Megía Dávila tiró mano del reglamento de la Federación Española de Fútbol para adoptar su decisión. El capítulo V del mismo,en su artículo 38, habla de «incidentes de público» como una de las causas de suspensión de un partido. El trencilla madrileño, eso sí, no tuvo en cuenta muchos otros parámetros. El primero y principal, lo apretado del calendario y la escasez de fechas para la conclusión de la contienda. Quizá, como decía Fran Escribá justo antes de que se hiciera oficial la postura adoptada por el madrileño, «quería irse desde el mismo momento que ha empezado el partido». Pero el encuentro empezó. Y lo hizo cargado de ingredientes. Expulsión por roja directa de Marchena, ocasiones del Deportivo para sentenciar y,sobre todo,el gol de Villa. El Guaje, que volvió a demostrar que convierte en gol todo balón que toca, igualó la eliminatoria justo antes de que un aficionado lanzara la moneda que impactó en el asistente y provocó la tajante e inamovible decisión del árbitro del colegio madrileño de suspender la contienda justo antes del descanso. Megía no atendió a razones desde ese momento. La reunión que mantuvo con los delegados de ambos equipos no cambió para nada el panorama. Valencia y Dépor acabarán de dilucidar cuál de los dos se clasifica para semifinales de la Copa cuando decida, en la reunión que hoy mantendrá con carácter de urgencia, el Comité de Competición"