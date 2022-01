A Álvaro González siguen saliéndole pretendientes en España y el último en sumarse ha sido Osasuna. El Valencia está muy relacionado con este interés, pues propuso a Bordalás el fichaje del central del Olympique de Marsella y el hecho de que el entrenador haya pedido la llegada de Aridane cambia por completo las tornas.

Informa el diario AS de que, aunque Valencia y Osasuna no están cerca de llegar a un acuerdo por el central, en Pamplona ya están moviendo ficha para tener a un posible sustituto preparado. Y ese es precisamente Álvaro González, que tiene dos opciones para aterrizar en València: además de al club de Mestalla ha sido ofrecido al Levante. Su salario, sin embargo, es muy alto para las posibilidades del equipo granota y se barajan otras alternativas.

En todo caso, el cántabro no llegará a Osasuna si no sale Aridane. De momento el Valencia ha pedido una cesión con opción de compra que no satisface al club pamplonés. El club de El Sadar no le dejará salir por menos de cinco millones, con lo que su llegada a Mestalla está prácticamente descartada porque no encaja, salvo sorpresa, en los parámetros de la entidad.

Bordalás se pronuncia al respecto

José Bordalás es una figura clave en el futuro de Álvaro González y Aridane y ha hablado de ellos en su rueda de prensa de este sábado: "Aridane es una posibilidad más, pero el club valora y decide. El club valora si finalmente es un jugador que pueda ser interesante por muchos motivos. Sabe que no soy una persona muy exigente. Dadas las necesidades y el comportamiento que está teniendo LaLiga para muchos equipos que se están reforzando yo planteo la necesidad de incorporar futbolistas para equilibrar la plantilla".