Bordalás salía este sábado a rueda de prensa con la política de fichajes como tema principal antes del duelo contra el Atlético Baleares. Con los octavos de fondo, el entrenador ha hablado sobre qué jugadores necesita y sobre todo ha querido desmentir que esté tirando de la cuerda más de lo necesario con sus “peticiones”.

“Yo no estoy pidiendo fichajes top. Yo os puedo confirmar que para nada es así. Las reuniones quedan ahí. No se pueden hacer públicas. Yo he visto en algún medio que si mi preferencia era una o si yo estaba enrocado. Aridane es una posibilidad más, pero el club valora y decide. El club valora si finalmente es un jugador que pueda ser interesante por muchos motivos. Se tienen en cuenta muchos motivos. Puedo conocer futbolistas, como ocurrió en verano, pero nunca he solicitado jugadores top”, reiteró.

El entrenador además lo ha dejado claro con los ejemplos del pasado verano. No está de acuerdo de hecho con que se diga que su política de fichajes es ‘costosa’ y ha hablado de futbolistas que él recomendó y que están dando rendimiento. “Aquí vino Foulquier porque lo tuve, venía del Granada, es un chico que siempre es regular. Hugo Duro en principio era un descarte, Alderete lo conocía de la Europa League... En ese sentido, el club sabe que no soy una persona muy exigente. Dadas las necesidades y el comportamiento que está teniendo LaLiga para muchos equipos que se están reforzando yo planteo la necesidad de incorporar futbolistas para equilibrar la plantilla", destacó el entrenador.

Para terminar, el entrenador ha explicado que a falta de quince días para el cierre de mercado aún hay tiempo y es necesario firmar jugadores “para crecer”. “ Todos los clubes, pero clubes como Alavés o Getafe están incorporando fichajes. LaLiga es super competitiva, nadie quiere quedarse atrás y todos hacen un esfuerzo para reforzarse y ser lo más competitivos. Esto forma parte de esta competición", ha asegurado.