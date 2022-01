Llegó el día. Tras una semana de mucha tensión en el Valencia CF y de discrepancias entre Meriton y Bordalás por la política de fichajes, el técnico dio la cara.

Lo hizo ante los medios de comunicación y en la previa al duelo copero ante el Atlético Baleares de Primera RFEF. Al margen del aspecto deportivo, los tres motivos del enfado del técnico, que este viernes se reunió con Anil Murthy, protagonizaron la comparecencia.

Estas han sido sus declaraciones en rueda de prensa:

¿Cree que el club le está tomando el pelo?

"No es una pregunta muy lógica en estos momentos. Estamos con el plazo abierto de fichajes y quedan 15 días por delante. Confiamos en que van a llegar"

Reunión Lim-Bordalás de la que se habló en diciembre. ¿Qué pasa?

"Estaba prevista pero se anuló por la nueva variante de COVID

¿Cómo valora sus reuniones con el club para los fichajes?

"Hay buen entendimiento. Yo traslado unas necesidades y esto lo he dicho en numerosas ocasiones, pero es el club el que toma decisiones. No puedo decir nada más respecto. Yo me limito a entrenar y nada más. Me consta que se está trabajando para que llegue algún futbolista, más después de las salidas".

¿Anil entiende el mercado de fichajes?

"La respuesta está clara. Yo siempre he trasladado los puestos a reforzar como técnico para equilibrar la plantilla. A partir de ahí, el presidente toma las decisiones y debe valorar muchas cosas, también a nivel económico y otras variantes que a mí se me escapan".

Comparación con Javi Gracia. ¿Sigue igual de optimista?

"Siempre soy una persona optimista y nunca miro atrás. En aquel momento yo les dije eso y ahora insisto, como dije antes, quedan quince días de mercado y todavía hay posibilidades porque lo necesitamos. No se le escapa ni al club. Lo saben todos. Necesitamos fichajes. Confiamos plenamente en que puedan llegar"

¿El club le ha asegurado que Wass no se va?

"Los hechos demuestran la confianza que yo tengo en ese futbolista. Ha jugado prácticamente todo. Es un jugador comprometido y lo ha demostrado. Queda dicho todo. A partir de ahí, el club debe decidir"

Reunión con Lim. ¿Por qué no virtual?

"No la descarto. En cualquier momento se podría producir. Yo estoy abierto siempre al diálogo y a la posibilidad de tener una reunión".

¿Le ha dado el OK a Wass a irse si llega a un acuerdo con el Atlético?

"No. Yo no decido. Él sabe que es un jugador importante para mí y que tengo plena confianza en él. Además, se lo he demostrado. Pero yo no decido".

En su presentación habló de consenso. Ahora parece que ya no van en la misma dirección. ¿Álvaro González-Aridane? No puede explicar algo

"Yo os puedo confirmar que para nada es así. Las reuniones quedan ahí. No se pueden hacer públicas. Yo he visto en algún medio que si mi preferencia era una o si yo estaba enrocado. Aridane es una posibilidad más, pero el club valora y decide. El club valora si finalmente es un jugador que pueda ser interesante por muchos motivos. Se tienen en cuenta muchos motivos. Puedo conocer futbolistas, como ocurrió en verano, pero nunca he solicitado jugadores top. Aquí vino Foulquier porque lo tuve, venía del Granada, es un chico que siempre es regular... Hugo Duro en principio era un descarte, Alderete lo conocía de la Europa League... En ese sentido, el club sabe que no soy una persona muy exigente. Dadas las necesidades y el comportamiento que está teniendo LaLiga para muchos equipos que se están reforzando yo planteo la necesidad de incorporar futbolistas para equilibrar la plantilla".

¿Wass ha dicho que se va o no juega más?

"Eso no me lo ha trasladado. Me dijo que tenía una oferta y que su idea en principio era poder marcharse. Pero vuelvo a decir una cosa, yo no decido porque yo no soy el dueño del club, soy el entrenador. Yo decido en mi parcela que es la de entrenador"

¿Ha tirado la toalla con las exigencias al club?

"No soy nada pesimista. Quedan 15 días y obviamente todavía pueden pasar cosas. Vamos a ver, confiemos en que puedan llegar futbolistas que nos puedan ayudar"

¿No se ha producido no ha habido una fricción con el club esta semana tras las reuniones? ¿No ha pasado nada esta semana?

"Lo único que puedo comentar, y estoy siendo generoso, es que nosotros tenemos reuniones. Lo que se habla, lo que compartimos queda ahí y es privado. Yo no puedo y nunca ha sido mi estilo. Sí pueden haber discrepancias de opiniones y eso pasa en todos los sitios. Con opiniones me refiero a gustos o a interpretaciones. Yo busco lo mejor para el Valencia y si yo demando alguna cosa es buscando el bien para el equipo, del club y de la institución".

Peter Lim. ¿No hace falta que hable con él?

"No renuncio, pero en cualquier momento se puede producir. Pero no depende de mí. Yo no convoco reuniones, soy el entrenador. Si el dueño quiere hablar conmigo como lo hicimos con anterioridad, lo haremos sin problemas. Yo estoy día a día con el presidente, con Corona y con las personas del club"

¿Cómo se quedaría el día 1 de febrero si no le han convocado a una reunión con Lim?

"Sigo confiando. Llegarán fichajes. Soy optimista. Vamos a esperar al 1 de febrero"

El Valencia CF tiene que fichar porque no se puede quedar atrás. ¿Lo siente así ahora?

"Quizá otros clubes han fichado antes. Pero sí que es verdad que a mí como entrenador me hubiera gustado de haber dispuesto de futbolistas lo antes posible cuando se abrió el mercado. Aún quedan días. Todos los clubes, pero clubes como Alavés o Getafe están incorporando fichajes. LaLiga es super competitiva, nadie quiere quedarse atrás y todos hacen un esfuerzo para reforzarse y ser lo más competitivos. Esto forma parte de esta competición".

Valoración del partido de Copa contra el Atlético Baleares

"Si LaLiga es difícil, el fútbol en general en España lo es. El Atlético Baleares es de Primera RFEF pero es profesional, ya ha eliminado a dos rivales de Primera como el Getafe y el Celta. Mañana tenemos un partido complicado, muy difícil. Tenemos bajas, pero vamos con toda la ilusión para intentar afrontarlo para meternos a cuartos".