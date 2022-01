El Valencia CF tiene un ‘amigo’ en el Atlético Baleares. Allí juega un futbolista que dejó huella en la ciudad deportiva de Paterna. Allí juega el exvalencianista Carlos Delgado. El central de Puerto Real de 31 años se enfrenta hoy a un Valencia que todavía lleva en su corazón. De hecho, aquellos años los continúa recordando como una de las mejores etapas de su vida.

El gaditano, que llegó procedente del Orihuela, se llevó un debut con el primer equipo en la Champions League, pero sobre se llevó una amistad que aún perdura con José Luis Gayà, Jaume Domènech o Toni Lato. Carlos aterrizó en el Valencia como cuarto central detrás de Rami, Ricardo Costa y Víctor Ruiz. Debutó en el primer equipo contra el Lille francés en 2012 cuando solo tenía 22 años y despuntaba en el filial. Mauricio Pellegrino se quedó sin centrales y no se lo pensó dos veces. Su puesta en escena fue más que buena.

El Valencia ganó 2-0 con doblete de Jonas. Carlos cumplió con nota llevándose la felicitación del presidente Manuel Llorente y ganándose la confianza del club. «Antes de salir del hotel me lo dijeron en la habitación. Tenía un poco de nervios por el debut pero luego me ha entrado la tranquilidad. He intentado aprender de todos la línea es seguir así y me han dado la enhorabuena para seguir adelante. Ha sido un sueño», decía. Su carrera en el Valencia prometía. Hasta que las lesiones se cruzaron en su camino.

Un mal diagnóstico médico (tenía una rotura en el aductor y no una pubalgia como le dijeron) y posterior una rotura del peroné después de hacer la pretemporada con el primer equipo truncaron su proyección como blanquinegro. El partido también será especial para Damián Petcoff. El mediocentro hispano-argentino jugó en el Mestalla durante la temporada 2017/18, la primera de Marcelino García Toral. Petcoff coincidió en aquel Mestalla con un Hugo Guillamón que ya despuntaba. Carlos Delgado y Damián son las dos caras amigas del Baleares.