Tras dejar en la estacada a un preferente, un Segunda RFEF y un Segunda División, en lo que fue un puntito más de exigencia para los chicos de Bordalás, el Valencia CF vuelve a medirse a un equipo perteneciente a una categoría semiprofesional. En esta ocasión el Atlético Baleares de Primea RFEF. Sin embargo, algo diferencia al cuadro insular de las primeras víctimas del cuadro de Mestalla: Ilusión por las nubes y, sobre todo y lo más importante, experiencia ‘cargándose’ no a uno, sino a dos equipos de Primera División como el Getafe y el Celta de Vigo. El Atlético Baleares está firmando una temporada fantástica en Primera RFEF y de mucho mérito para dar el salto al fútbol profesional. Dos victorias en los dos partidos que tiene pendientes en su categoría le colocaría a tan solo un punto del actual primer clasificado.

Más allá de sus características o nivel futbolístico, lo que realmente asusta de un equipo así es el grado de convencimiento de que pueden seguir haciendo historia. Lo del Getafe no fue casualidad. El resultado de cinco a cero despeja cualquier duda. Y por si alguno aún no estaba convencido, su victoria ante el Celta calló los rumores: el Atlético Baleares es la revelación de la Copa del Rey 2021/22. Como era de esperar, lejos de conformarse con la proeza ya conseguida hasta la fecha, desde el club transmiten en todo momento el mismo discurso: «sí se puede». El propio entrenador Xavi Calm ha sido el principal agitador de la ilusión balear en la previa del encuentro. «Espero a un rival con el mejor equipo que pueda. Vienen avisados de lo que ha pasado aquí contra Getafe y Celta y eso creo que no nos beneficia». Esto afirmó el míster, muy seguro de las posibilidades de su equipo, aunque siempre reconociendo la enjundia de la cita. No fue el único. Misma línea la que siguió Josep Jaume, futbolista del cuadro balear que también habló de las «opciones» de su equipo y destacó, cómo no, la ilusión de todos: «Todos en el vestuario esperamos que sea una mañana mágica. Toda la plantilla está comprando entradas para familiares y amigos porque nadie se lo quiere perder».

UN DELANTERO CON GUSTO POR LA COPA

Todo ‘matagigantes’ necesita un goleador. Y el Atlético Baleares lo tiene, al menos en Copa. Se trata de Manel Martínez, autor de uno de los cinco goles anotados al Getafe y el hombre que eliminó al Celta de Vigo con un genial doblete. El equipo mallorquín va sobrado de gol. Nueve goles en tres partidos de Copa, siete de ellos ante los Primera. Diakhaby y Alderete tendrán una ardua tarea para blindar la portería de Jaume.